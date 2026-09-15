Vidéo : Entrevue attendrissante avec des participants de Facteur A

L'émission Facteur A, dans laquelle un groupe de 25 personnes autistes âgées de 16 à 66 ans pose des questions à des personnalités connues, a séduit les téléspectateurs québécois l'hiver dernier.

Comme la production a remporté le prix de la Meilleure émission ou série : entrevue ou talk-show aux Gémeaux 2026, nous nous sommes entretenus avec deux participants, Nicolas B. Manzi et Stéphanie Hamel, en salle de presse.

Les deux jeunes nous ont offert un moment mémorable et nous ont complètement charmés par leur dégaine et leurs réponses franches et directes.

Voyez-les dans la vidéo en entête.

Rappelons que Facteur A sera de retour pour une deuxième saison à l'hiver 2027. L'identité de quelques invités a déjà été dévoilée. Découvrez ici qui se prêtera au jeu cette fois-ci.

Si vous n'avez toujours pas vu les six épisodes de la première saison de Facteur A, précipitez-vous sur ICI.tou.tv dès maintenant!