Dimanche à La voix, Camille Schlybeurt a interprété la chanson d'amour « Always » de Gavin James Ft. Philippine en Duel avec Gabriel Fredette.

Il y avait définitivement une intensité dans le regard des deux jeunes interprètes sur scène. Leur chimie a même été rapportée par l'animateur et les coachs.

Le fait que Gabriel ait laissé sa partenaire briller sur scène a amené Corneille à dire : « et c'est là qu'on a commencé à se dire : "peut-être qu'ils sont en amour". »

« C'est la première fois en dix saisons que j'ai l'impression d'animer : La voix du coeur », a alors lancé Charles Lafortune, face à l'inconfort évident des deux artistes.

« On y a cru totalement », réplique leur coach, Mario Pelchat. « Vous avez livré ce texte-là comme deux amoureux, même si vous ne l'êtes pas... ce n'est pas de nos affaires. » Ce qui a amené Roxane Bruneau à lancer : « ...mais on aimerait quand même ça le savoir ».

Même Gabriel lui-même y fait allusion dans une publication : « La Voix ou OD Cam? ».

En entrevue avec la talentueuse Camille, nous avons osé lui poser la question qui brûlait les lèvres de tout le monde dimanche soir, coachs et téléspectateurs.

« On se côtoie, c'est ce que je peux dire », nous répond-elle, gênée. Visiblement, ils en sont à un moment de leur relation où ils n'attribuent pas d'étiquettes. Chose certaine, dimanche, ils nous ont fait croire en l'amour!

Camille et Gabriel se sont beaucoup côtoyés pour la préparation des Duels. « On a l'impression que les répétitions, c'est vraiment juste notre petit moment avec le coach derrière le piano, mais, en fait, on a tellement de répétitions. J'ai vu Gab tellement de fois à l'extérieur pour qu'on pratique. On a vraiment mis tout notre temps là-dessus pour que ce soit le plus parfait possible. »

Les deux jeunes chanteurs étaient très optimistes quant à leur sort suite aux Duels. Ils espéraient que les deux poursuivent dans la compétition. « Même si ça n'a pas fini comme nous on l'avait espéré, je pense que c'est d'avoir été optimistes pendant tout ce temps-là qui fait qu'on ne se posait pas de question, nous étions vraiment juste dans le moment. On pensait plus à la performance qu'à l'aspect compétitif. »

Elle dit être fière de sa performance aux Duels. « Au début, comme ce n'est pas vraiment le style de chanson que je suis habituée de chanter, j'avais un peu peur que ça mette beaucoup Gab en valeur et que je ne réussisse pas à montrer tout ce dont je suis capable de faire vocalement », nous confie-t-elle. « La raison pour laquelle j'ai bien performé, c'est que j'y ai ajouté ma touche. Avec mes fioritures et tout, je pense que j'ai bien réussi à la rendre plus moi. »

On pourra revoir Camille dans la prochaine étape de La voix, Les Qualifications. « Il y a une coche de plus qui s'ajoute. Moi, les qualifications, c'est là que j'ai le plus appris, je dirais. »

Rendez-vous dimanche prochain à 19 h 30 pour la première ronde des Qualifications.