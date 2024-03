Cette candidate revient sur un moment gênant pour elle à La voix

Au lendemain de la diffusion de son Duel avec Gabriel à La voix, nous avons eu l'occasion de discuter avec Camille Schlybeurt.

Comme il y avait eu maintes allusions au cours de l'émission, nous avons osé la questionner sur sa relation avec Gabriel. Voyez sa réponse ici.

La jeune femme de 18 ans nous a aussi parlé d'un moment gênant vécu à l'émission. Elle en a d'ailleurs fait mention dans une vidéo amusante sur Tik Tok, que vous pouvez voir ici.

Elle a été mal à l’aise de s'entendre dire : « Aux Auditions à l'aveugle j'étais la princesse, mais là je suis prête à devenir la reine. »

On se rappellera qu'elle avait chanté « Partir là‐bas » tiré du film La petite sirène de Disney lors des Auditions à l'aveugle. Vous pouvez d'ailleurs revoir un extrait au bas de l'article.

« Je suis rentrée au confessionnal et ils me disent : "trouve une phrase d'accroche. Donne-nous quelque chose juste avant de faire les Duels". J'ai sorti ça en joke. Moi, je l'ai dit en joke, mais ça sonne à la télé comme si j'étais... égocentrique. Mais, c'est drôle, je l'accepte », lance-t-elle en riant.

Camille nous parle aussi avec beaucoup de respect de son coach, Mario Pelchat. « Mario pour vrai, c'est quelqu'un de vraiment humain. Il n'a pas peur d'être vulnérable, de parler de ses émotions, de nous permettre de rentrer dans l'interprétation. Il a aussi une super bonne technique vocale, mais [...] il est vraiment plus dans l'émotion et dans la spiritualité que dans la technique. »

Au cours de son aventure, elle a vécu certaines incertitudes et insécurités qu'elle nous expose ainsi : « Mario, il nous a coaché Gab et moi, et j'ai trouvé qu'il donnait beaucoup de feedback à Gab. Et pour moi c'est venu plus tard. J'avais l'impression que tout ce que je faisais n'était pas bon. Je me suis davantage remise en question à ce moment-là. Mais, en même temps, ça m'a poussé à travailler plus fort et à ajouter plus de choses. C'est vraiment plus quand nous étions sur scène, dans l'espace, que là, il me donnait plus de commentaires, mais au début, j'avais vraiment l'impression que tout ce que je faisais n'était pas bon. Mais, c'est pas mal ça pour tous les chanteurs, tu te remets souvent en question. »

Camille Schlybeurt a certainement un avenir prometteur dans la compétition. Nous avons bien hâte de voir ce qu'elle nous réserve pour la suite!

Ne manquez pas le début des Qualifications, dimanche à 19 h 30 sur les ondes de TVA.