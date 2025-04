Ça brasse dans la finale de saison de STAT

Tous les téléspectateurs attendent avec impatience la finale de saison de STAT, qui promet d'être bouleversante à plusieurs niveaux et qui va permettre de mettre la table pour la série en format annuel pour l'automne prochain.

Nous avons eu le bonheur de la visionner en primeur et laissez-nous vous dire que ça brasse dans ce dernier 30 minutes, assez pour nous inquiéter sur le futur de certains personnages.

Depuis quelques semaines, on sent une triste escalade de négativité. D'un côté, Laurent Lamy (Emmanuel Bilodeau) ne cache plus sa mesquinerie et tente par tous les moyens de défavoriser les St-Cyr, dont il veut se débarrasser. Cette semaine, une panne de son système de gestion, combinée à la falsification de dossiers de patients, a fait monter la tension d'un cran.

De l'autre côté, Édith O'Neil (Marie-France Marcotte), la patiente voyante qui est revenue à l'hôpital pour accompagner sa voisine catatonique, semblait prédire qu'une catastrophe aurait lieu entre les murs de l'hôpital. Pourtant, elle n'a absolument rien fait pour prévenir la situation, qui aura bien lieu dans ce dernier épisode.

Un échange entre la patiente Justine Rousseau (Sharon Ibgui) et le préposé Éric Perron (Stéphane Rousseau) a mis la puce à l'oreille de bien des adeptes hier soir : « Tu travailles jusqu'à quelle heure demain? - Pourquoi? - Ben, je voulais juste savoir si c'était toi qui allait me servir mon repas, là... - Ben oui! Ben demain midi, pour le souper je serai pas là, ok! » Cette patiente, qui a perdu une jambe après avoir contracté la bactérie résistante, savait ce qui allait se passer.

Mais que se passera-t-il exactement? Les choses ne se dérouleront probablement pas comme vous les aviez imaginées. Oui, l'hôpital Saint-Vincent fera l'objet d'une attaque, mais nous ne vous dirons pas sous quelle forme. Pendant ce moment anxiogène, plusieurs protagonistes que vous aimez seront dans la mire. Y aura-t-il des décès? Il faudra être branchés sur la suite, cet automne, pour le savoir. En outre, ce pourrait être une tactique employée par l'autrice Marie-Andrée Labbé et la production pour réduire le nombre de têtes d'affiche, pour le format hebdomadaire. Qui sait?

En même temps, Daniel (Bruno Marcil) et son ex, Laurence Caron (Gabrielle Côté), sont dans une situation urgente, alors que celle-ci a crevé ses eaux, plusieurs semaines trop tôt. En nous laissant ce mercredi, on savait que le cordon ombilical sortait et qu'une naissance prématurée était à prévoir. Dans ce contexte, vous aurez droit à une performance particulièrement bouleversante de Bruno Marcil, qui va rappeler à certains parents une situation franchement vraisemblable qu'ils ont vécue ou auraient pu vivre.

Plus encore, deux patientes de l'hôpital connaîtront des avancées importantes et encourageantes. C'était toutefois avant que le malheur éclate...

Même chose pour cette stratégie jouissive utilisée par les employés de Saint-Vincent pour défavoriser une fois pour toutes Laurent Lamy. Vous sourirez, avant que la foudre s'abatte sur l'établissement médical...

Par ailleurs, pour ceux et celles qui ont perçu de la fourberie de la part de François Delorme (Nico Racicot), le présumé receveur des organes de Philippe Dupéré, sachez que vous n'aurez pas toutes les réponses à ce sujet cette saison. L'autrice vous fera languir.

Enfin, nous pouvons vous dire que cette finale, qui n'en est pas tout à fait une, vous laissera dans un état d'attente qui sera difficile à soutenir pendant tout un été. Le sort d'un personnage en particulier est en jeu. Parions que les cotes d'écoute seront aussi favorables l'automne prochain, pour la version hebdomadaire de la série, puisque vous voudrez absolument savoir ce qui va arriver!

C'est à ne pas manquer ce jeudi à 19 h sur les ondes d'ICI Télé!