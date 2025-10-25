Bruno Pelletier vole la vedette à En direct de l'univers

Ce samedi, France Beaudoin nous invitait à une édition très spéciale, ou plutôt spatiale, du variété En direct de l'univers. En effet, celle-ci recevait sur son populaire fauteuil pivotant l'ingénieure en aérospatiale de la NASA, Farah Alibay. À la clé, un univers musical fascinant, qui nous a transporté vers des galaxies lyriques mémorables.

Dès le tout début, une prestation a d'ailleurs retenu notre attention plus que les autres, offerte par Bruno Pelletier. Connu pour sa puissance vocale et la justesse de son interprétation, celui-ci n'a pas failli à sa renommée ce soir, quand on l'a introduit sur « Unchained Melody », que Farah considère comme la plus belle chanson d'amour de tous les temps.

Pour un instant, le temps s'est arrêté et a vibré au rythme des envolées du chanteur à la voix d'or. Sans surprise, les internautes ont été nombreux à saluer le talent de Bruno sur les réseaux sociaux, le qualifiant comme « l’une de nos plus puissantes voix masculines du Québec ».

« Bruno Pelletier Wow et wow j'ai arrêté de respirer non mais qu'elle voix le meilleur au Québec. »

« Non mais c'est la plus belle version et interprétation que j' ai entendu de cette chanson mythique! »

« Tellement la plus belle voix masculine de l'univers. Bruno Pelletier Il me fait pleurer de bonheur à chaque fois qu'il chante. »

« Wow! Bruno Pelletier quel chanteur! Quelle présence quel interprète et quelle voix magnifique ! »

On peut dire mission accomplie pour Bruno Pelletier, qui a séduit tant les téléspectateurs que ceux présents en studio. Quelle voix!

Une autre légende de la chanson québécoise, Richard Séguin, s'est également immiscée sur le plateau un peu plus tard, avec son classique « Ici comme ailleurs ». Farah aura même versé quelques larmes de bonheur, quand sa mère Nadine s'est jointe à Richard, avec en toile de fond des illustrations de son conjoint. Un moment très touchant, qui met en communion l'émotion et la créativité du couple.

En somme, c'est une très belle planète que nous avons visité ce samedi! Alors que l'on se redirige tout doucement sur Terre, nul doute que cet épisode restera marqué dans le subconscient de nos mémoires collectives... Et ce, tout comme l'édition de la semaine dernière, qui nous a même mené à rédiger une proposition à l'équipe de France! C'est à lire ici.

En direct de l'univers est diffusé le samedi à 19 h sur les ondes d'ICI Télé.