Bonsoir bonsoir : Marthe Laverdière donne une leçon de vie inattendue aux autres invités et au public

Mercredi, à Bonsoir bonsoir, Marthe Laverdière était l'une des invitées de Marie-Claude Barrette.

Authentique, comme toujours, l'horticultrice a beaucoup touché les autres invités sur le plateau - Patrice Robitaille et Léane Labrèche-D'or, qui venaient présenter la nouvelle quotidienne Antigang - par son naturel désarmant.

En abordant tous ses succès des dernières années, l'humoriste et autrice répond : « Moi, je me suis jamais dit : "je vais faire ça". J'ai toujours pris ce que la vie m'amenait. Je me suis toujours dit : "si ça marche pas, ça marche pas, c'est pas pire que ça, je n'ai pas tué personne". »

« On devrait tous prendre une petite gorgée de ce verre d'eau là », indique Léane, soufflée par la candeur de Marthe.

« Je pense que la pire affaire que l'être humain peut vivre, c'est la peur. La maudite peur qui nous empêche de faire plein d'affaires. Puis, dans le fond, tout être humain a plein de possibilités. On est bourrés de possibilités, l'être humain. Mais on se retient. On va tous crever bâtard, lâche-toi lousse! », ajoute la colorée horticultrice.

Elle ajoute : « Moi, je sais que quand quelqu'un fait quelque chose au meilleur de ce qu'il peut faire, il peut pas faire plus. Quand tu donnes ton 100 %, tu peux pas faire plus. Donc, pourquoi tu t'en voudrais, même si ça ne marche pas, tu as fait ton 100 %... ».

Patrice s'exprime à son tour face au personnage : « Le secret de votre succès, c'est votre authenticité, en fait, puis votre liberté, à quelque part. »

Je trouve qu'on s'en met trop sur les épaules, pis je m'en ai déjà mis avant de faire ma dépression, mais asteur, je me dit : "D'la marde! Je fais de mon mieux".

Marthe Laverdière a aussi parlé de sa petite-fille, Jeanne, atteinte du syndrome de Rett, et pour qui elle a créé la Fondation Marthe Laverdière.

« Ce n'était pas dans mes projets de faire ça [humoriste, autrice, animatrice] dans la vie, mais on a vu une possibilité de faire une fondation pour les enfants handicapés comme Jeanne. [...] Donner une raison à la maladie de Jeanne, de donner un but à la vie de Jeanne, ça, j'en avais besoin. Parce que je n'étais pas capable de l'accepter. En plus de voir Jeanne qui était malade, je voyais Éric, qui est mon fils, son père, démuni. Puis tu ne peux rien faire. Tu sais, tu ne peux pas arriver et dire à ton enfant, qui est rendu un homme : "Ça va aller mieux" parce que ça ira pas mieux. Ça fait qu'en faisant une fondation, en aidant d'autres enfants, Jeanne, elle a un but. C'est ça, sa vie. »

Notons que Marthe Laverdière est toujours en tournée avec son one-woman-show, son plus récent livre De la graine à la table est disponible dans toutes bonnes libraires et son émission Planter avec Marthe est diffusée les mardis soirs à 19 h 30 à TVA.