Bonsoir bonsoir : Les convives font un commentaire amusant après cette soirée généreuse

Jeudi soir, Jean-Sébastien Girard présentait une édition spéciale « couple » à Bonsoir bonsoir, sous la forme d'un « Jase Jase ».

Ainsi, les convives Pénélope McQuade, Sébastien Diaz, Dave Morissette, Véronique Claveau et l'animateur, partageaient un repas, créé par le chef Danny St Pierre, en discutant de leur relation amoureuse ou de leur célibat.

La soirée a autant été appréciée du public, qui a partagé son opinion positive sur les réseaux sociaux, que des invités, qui ont exprimé de vive voix leur bonheur à avoir participé à cette émission conviviale.

D'ailleurs, Dave, qui s'est ouvert sur sa relation amoureuse durable avec la mère ses enfants, a pris le temps de commenter une publication de Bonsoir bonsoir sur les réseaux sociaux, soulignant à grands traits son appréciation. « Quelle soirée!! », a-t-il indiqué.

Sébastien a répondu à son message en disant : « Le pire : j'ai ENCORE mangé après! », ce à quoi Pénélope et Jean-Sébastien ont répondu « moi aussi ». Il faut dire que l'épisode du jeudi de Bonsoir bonsoir est enregistré les mercredis en fin d'après-midi.

Tout au long de l'émission, les convives étaient en extase face aux plats servis par le propriétaire du restaurant Pan Américan Pizza. Jean-Sébastien a même dit en fin d'émission qu'il s'agissait d'un des meilleurs repas qu'il avait mangé de toute sa vie.

Le menu était composé d'une salade de fraises, concombres et basilic en entrée, d'un surf and turf et croquettes cacio e pepe en plat principal ainsi qu'une Coupe glacée aux fraises, miettes de sablés, crémeux au chocolat blanc et bulles rosées pour dessert. Vous pouvez retrouver toutes les recettes ici.

Notons que Serge Denoncourt, Pier-Luc Funk, Jean-Philippe Dion et Benoît McGinnis font partie de la liste des invités de la semaine prochaine à Bonsoir bonsoir, mais qu'il y aura aussi certainement de nombreuses surprises au menu puisque l'animateur fêtera ses 50 ans mardi. Précisons qu'il a eu droit à une première surprise de taille cette semaine. Apprenez-en plus ici.