Lou-Pascal Tremblay pose un geste inattendu à Bonsoir bonsoir

Jeudi, à Bonsoir bonsoir, Jean-Sébastien Girard a présenté son invité de la soirée ainsi : « Je passe toute l'heure avec l'excellent et tellement gentil Lou-Pascal Tremblay. »

Avant de commencer officiellement l'entrevue, le comédien a demandé à l'animateur de se lever et lui a fait un câlin. Un geste auquel Jean-Sébastien ne s'attendait pas du tout.

« Tu sais à quel point je t'estime, on se connait depuis quand même un petit moment.

Puis tu fais partie des personnes qu'on rencontre comme ça dans le milieu, puis t'es comme un vrai bon, t'es vraiment bon aussi. »

« Ben voyons, tu es donc ben fin », lance alors l'animateur, désarçonné.

« Je t'estime beaucoup, alors bravo, bravo pour toi », a finalement conclu l'acteur de STAT.

La rencontre entre deux « vrais fins » du milieu artistique, ça donne des moments tendres comme ceux-là! Voyez l'extrait en question au bas de l'article.

Plus tard dans l'émission, Lou-Pascal Tremblay s'est vu devenir la « victime » de l'humoriste français Jarry, qui lui envoyait plusieurs flèches qui l'ont rendu mal à l'aise. « Je ne vais pas me mettre tout nu pour vous montrer que je suis masculin, même sis je sais que tu en as envie », dit en s'adressant au comédien, qui avait les bras et les jambes croisés. « T'inquiètes pas j'ai les clés », ajoute-t-il à propos de sa posture. On peut dire que Jarry s'est fait une très belle carte de visite pour le public québécois avec cette entrevue complètement déjantée.

