Bonne nouvelle pour les adeptes de la famille Groulx

Cette semaine était diffusée le tout dernier épisode de la 9e saison de la téléréalité La famille Groulx. Au cours des derniers épisodes, la santé de Tara a été au coeur des préoccupations du clan tissé serré, alors que celle-ci a avoué souffrir d'une hernie discale. Nous l'aurons en outre vu s'exprimer sur ses douleurs avec franchise, comme elle s'est toujours adressée aux téléspectateurs.

L'épisode de jeudi était d'ailleurs dédié à l'arrivée des douceurs automnales chez les Groulx, se soldant par un repas de l'Action de Grâce plus familial que jamais.

En marge de la venue du dernier épisode de la saison, la production a présenté un extrait sur les réseaux sociaux, dans lequel on peut y voir les Groulx partager leurs souhaits pour 2026. Lorsqu’est venu le tour de Tara, elle en profite pour dévoiler à la caméra la mise en marche d'une 10e saison de l'émission. « On va passer une autre année ensemble! » lance-t-elle aux téléspectateurs, toujours aussi friands des aventures de la populaire famille.

Voyez la vidéo de l'extrait ci-dessous.

Quelle belle nouvelle! Dans le contexte télévisuel actuel, le fait de perdurer avec autant d'assiduité relève de l'exploit. On se souhaite de voir pour encore quelques années les Groulx dans notre télé!

Cette 10e saison promet d'être riche en confidences pour les Groulx, alors que ceux-ci traversent mille et un défis au quotidien. On pourra certainement apprendre à connaître le dernier enfant en date, Grayson, qui a eu 1 an cet été. Gageons que les plus grands, maintenant adolescents, auront eux aussi leur lot de choses à révéler, tandis qu'ils approchent de l'âge adulte.

Puis, si la tendance se maintient, nous devrions découvrir les nouvelles péripéties du clan à la mi-automne, l'an prochain. D'ici là, il est possible de rattraper les précédents épisodes de la saison 9 sur noovo.ca et Crave.

Rappelons que les Groulx ont organisé une activité bien spéciale dans leur cour cet été. Les détails ici.