La famille Groulx fait une activité bien originale dans sa cour pendant les vacances

Comme bien des gens, la famille Groulx s'efforce de trouver des activités à moindre coût pendant les vacances.

Cette semaine, Pascal Groulx et Tara Lawson ont organisé une séance de ciné-parc dans leur piscine.

En effet, ils ont projeté le film Jaws sur un écran géant alors que les enfants flottaient sur des tripes.

Avec les lumières rouges au fond de l'eau, le résultat est assez spectaculaire!

Voyez des images partagées par la famille Groulx ci-dessous.

« [...] les enfants ont trouvé ça trippant:) Ça commence bien la semaine de vacances à papa! 😁🦈 », écrivait la maman en accompagnement des photos.

Rappelons que la 9e saison de la docusérie La famille Groulx sera offerte à Canal Vie dès le jeudi 30 octobre à 20 h.