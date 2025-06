Bonne nouvelle pour Karine Vanasse

Ce printemps, Karine Vanasse nous a offert un aperçu intimiste de sa nouvelle demeure, avec l'émission Karine et la maison jaune. Plus qu'une simple émission de rénos, le projet a permis de mettre en lumière le désir de Karine de réinventer son train de vie en aménageant une maison ancestrale remplie d'histoires et d'art, située en plein coeur de la nature des Cantons-de-l'Est. On vous invite d'ailleurs à découvrir nos impressions de ce docuréalité coup de coeur ici.

Au cours des derniers mois, les téléspectateurs ont ainsi pu suivre la populaire animatrice dans cette proposition unique, les mardis à Canal Vie. Il ne reste qu'un seul épisode à la première saison, qui sera diffusé le 15 juin prochain à 20 h. On y suivra Karine tandis qu'elle visitera une boutique de tapis pour agencer les derniers détails de son projet. Elle visitera également son ancienne maison, question de lui rappeler de bons souvenirs. Puis, à la fin de l'épisode, elle dressera un bilan des étapes écoulées en nous montrant les pièces terminées, ce à quoi nous avons d'ores et déjà très hâte!

En outre, le dévoilement des pièces intérieures de la maison ne marque pas pour autant un trait final à l'émission. En effet, nous avons eu le grand bonheur cette semaine d'apprendre que l'émission Karine et la maison jaune a été renouvelée pour une 2e saison, toujours sur les ondes de Canal Vie!

Bien que le contenu de cette nouvelle saison reste méconnu pour le moment, on peut s'imaginer que Karine profitera de l'occasion pour amorcer l'aménagement de sa cour extérieure. Est-ce que ce sera la prémisse de la saison 2? Il faudra se montrer patient pour le découvrir. Mentionnons également que pour le moment, aucune date de diffusion n'a été divulguée.

Par ailleurs, l'été sera fort occupé pour Karine Vanasse, elle qui tournera dans la foulée les 3e saisons des téléréalités The Traitors Canada et Les Traîtres. L'émission, qui n'a pas manqué de mordant cette seconde saison, promet d'emblée de nous captiver avec une salve de nouveaux participants prêts à mentir et trahir pour se rendre le plus loin possible.

Découvrez au passage dans cet article ce que l'une des gagnantes de la 2e saison a fait avec son gain en argent.