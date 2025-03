Karine et la maison jaune : Une proposition lumineuse, qui fait du bien

Comme le soleil s'installe tranquillement à l'extérieur, comme un présage de jours meilleurs, Canal Vie s'apprête à mettre peu de lumière dans notre quotidien télévisuel, avec une proposition qui fait du bien. Dans Karine et la maison jaune, on retrouve Karine Vanasse, une personnalité irrésistible qui a su saisir notre coeur au fil des années. Alors qu'on la retrouve à la barre de l'excellente deuxième saison des Traîtres sur Noovo, où elle s'amuse plus que jamais dans le rôle de la maîtresse du manoir, l'animatrice nous proposera un autre projet cette saison, qui a le potentiel de semer le bonheur.

Dans Karine et la maison jaune, l'animatrice nous permet une incursion dans son intimité, alors qu'elle nous invite dans les Cantons-de-l'Est où elle a acheté une maison ancestrale qu'elle souhaite rénover pour l'habiter. En sa compagnie, nous découvrirons les aléas de la rénovation d'une telle maison, un ambitieux chantier qui dure encore à ce jour. Entre les surprises que cette demeure réserve à sa nouvelle propriétaire et le désir de Karine d'avoir un espace de vie doux, où le travail des artisans d'ici sera à l'honneur, les téléspectateurs découvriront une nouvelle émission de rénovation qui ne manque pas d'intérêt et de petits moments de joie.

Cette émission-là, ce projet-là, c'était une démarche... J'avais vraiment envie de me donner le défi de me faire une maison où je me sentais moi.

« Des fois, on devient adulte et on se force à avoir quelque chose de plus sérieux, de plus mature, on dirait. J'avais envie d'un endroit où je m'affichais plus moi, sans me demander si ça va plaire un jour quand je voudrai la revendre », nous indique l'animatrice qui a fait appel à plusieurs artisans d'ici pour l'aider dans ce mandat. « C'est une vieille maison. À l'époque, souvent, dans les portes, il y avait des vitraux, donc on a ramené du vitrail dans la maison. Le menuisier, comment, à l'époque, on posait les plaintes quand les murs sont croches, pour s'assurer que ça tienne malgré comment la maison travaille. D'avoir un contracteur qui a à coeur de sauver l'âme des vieilles maisons, parce que c'est sûr que c'est plus facile de tout mettre à terre. C'est plus facile, c'est plus rapide, puis c'est moins cher de tout mettre à terre ou de recommencer à neuf, mais comment, quand t'essaies de préserver le patrimoine qui a déjà été bâti, comment respecter ce qui est déjà là puis d'en prendre soin aussi. »

En ce sens, on sent toute l'attention et le respect qui a été mis dans ce projet de rénovation, dont le résultat risque d'être spectaculaire. Déjà, la cour extérieure de cette jolie maisonnette jaune vaut son pesant d'or et s'avère un baume instantané pour l'âme. Karine y habitera avec son amoureux et son fils, qui ne figurent toutefois pas dans les épisodes. « Ils sont impliqués dans la rénovation, mais pas dans l'émission », nous précise-t-elle.

« J'aime mon métier et j'aime présenter les projets dans lesquels je suis, mais je suis quand même plus gênée qu'on pourrait le penser, je suis plus discrète quand même que ce que j'ai l'air dans la vie. Mais en même temps, d'être capable de mettre de l'avant ce que, moi, je valorise dans l'esprit de communauté, dans les différents métiers qui me touchent aussi, dans le savoir-faire des gens, dans la façon de bien faire les choses, tout ça, c'est des choses auxquelles je crois. C'était un défi pour toute cette équipe-là, ensemble, de dire, "OK, Karine et sa Maison aux pignons verts, dans le fond Karine et sa Maison Jaune, ça pourrait donner quoi?" Je suis vraiment contente du résultat. »

C'est plein d'âme et teinté de la douce folie de l'enfance, à l'image de son animatrice. C'est aussi joyeux, lumineux, inventif et c'est une écoute qui nous fait sourire et rêver. Quoi demander de plus?

Voyez la bande-annonce dans l'entête de cet article.

Le documentaire en six épisodes de Karine et la maison jaune sera présenté sur les ondes de Canal Vie à compter du mardi 8 avril à 20 h.