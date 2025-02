Big Brother Célébrités : Valérie Roberts dément une fausse perception du public sur son jeu

« La première semaine, c'est la semaine de Tammy, François et Simon. La deuxième semaine, c'est la semaine de Steph et de Simon. La troisième semaine, c'est la semaine de Danik. Et la quatrième, ça mène à ma perte à moi. Donc, c'est sûr qu'on me voit davantage dans les montages. Mais il faut savoir que dès le départ, j'étais déjà en train de jouer », nous dit-elle.

Je savais que c'était un outrage d'avoir autant de vêtements et autant d'affaires. Mais en même temps, ça me faisait rire. J'adore la mode. Pour moi, la mode, c'est un grand jeu.

Elle ajoute : « Je me disais : "Quoi de mieux que d'être filmée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour jouer à ce grand jeu-là qui est la mode?" Mon but avec ma styliste, c'était vraiment d'être Emily in Paris. On a tout fait en sorte pour que ça se démarque de cette manière-là. Mais ça voulait dire arriver avec une quantité phénoménale de valises. Ça me fait rire d'avoir été la personne qui a le plus de valises de l'histoire de Big Brother quand on sait qu'il y a eu des drag queens! »

Le retour à la réalité pour Valérie n'est pas aussi facile qu'on pourrait le croire. Elle nous en parle ici.