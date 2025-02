Big Brother Célébrités : Un retour à la réalité assez éprouvant pour Valérie Roberts

Valérie Roberts a quitté l'aventure Big Brother Célébrités il y a quelques jours et elle avoue que le retour à la réalité ne se fait pas sans difficulté.

Elle ne reviendra pas à son poste à la radio avant plusieurs jours.

On m'a accordé une semaine de congé complet parce que je suis un peu mélangée dans mes émotions et dans mon retour sur terre. Je vais prendre la semaine pour défaire mes foutues valises [rires], pour retomber un peu les pieds sur terre et je vais recommencer la radio lundi prochain.

Ce n'est pas la première joueuse de Big Brother à trouver le retour à la réalité ardu. Elle nous explique pourquoi ce n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire. « C'est que pendant un mois - moi j'ai passé là-bas 30 jours -, il n'y a rien d'autre qui existe que Big Brother. On n'a pas de divertissement, on est juste nous autres, on parle tout le temps, on réfléchit tout le temps, on cherche tout le temps des indices », dit-elle.

Elle ajoute : « On dirait que la batterie sociale, premièrement, elle devient vraiment à plat. Toutes les interactions deviennent plus dures une fois que tu es sorti. Mais aussi, c'est juste conduire. J'ai l'impression que j'ai perdu mes réflexes parce que mon cerveau est rempli d'informations Big Brother, mais pas d'informations de vie. Aussi, après ça, quand tu regardes les émissions, tu dois vivre avec la trahison, tu dois vivre avec les émotions difficiles que ça peut engendrer. On dirait que c'est dur de revenir à ce que tu étais avant, dès le départ. »

La paranoïa est l'aspect du jeu le plus difficile pour Valérie : « Vivre dans la maison, être toujours sur le qui-vive. Toujours te demander si tu as dit la bonne affaire, si tu n'as pas dit la bonne affaire. C'est quoi les cristaux? C'est quoi le temple? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que la maison va nous faire aujourd'hui? Tu es comme toujours en attente. Tu marches, il y a du monde qui parle. Tu te demande s'ils parlent de toi. On dirait que ça, c'est l'élément que j'avais sous-estimé et qui était le plus difficile à vivre, cette intensité-là. »

Bien qu'elle ait son téléphone en sa possession depuis 48 heures, elle évite de parcourir les réseaux sociaux. « Je n'y vais pas pour l'instant. J'essaie de me bloquer un peu et de me préserver un peu.

C'est tellement intense la sortie de Big Brother. On dirait qu'on est sur une autre planète pendant tellement de jours que quand on se retourne dans la vraie vie, je ne suis pas encore capable de dealer avec ça.

Est-ce qu'elle s'ennuie de ses amis de Big Brother Célébrités? « Oui et non », répond-elle. « Autant que je suis déçue de ne pas avoir été plus loin dans l'aventure, parce que je pense que j'aurais pu faire la révolution que je voulais faire, mais en même temps, je suis soulagée de retrouver ma vraie vie, parce que je l'adore, cette vie-là. Est-ce que je m'ennuie de la gang? Oui, parce qu'elles sont vraiment chouettes, mais non, parce que c'est tellement exigeant. »

Valérie Roberts retrouvera son ami Danick Martineau à la barre de l'émission Debout les Comiques sur les ondes de CKOI le lundi 17 février.