Big Brother Célébrités : Emily avance une théorie sur le jeu discret de Normand

Suite à son éviction de Big Brother Célébrités dimanche, nous avons eu la chance de nous entretenir avec Emily Bégin.

Celle-ci est revenue notamment sur une affirmation qu'elle avait faite en début d'aventure et qui avait fait réagir les téléspectateurs. Lisez le tout ici.

Nous lui avons aussi parlé du jeu de Normand D'Amour. Depuis le début de la saison, l'acteur n'est pas le joueur acharné qu'on pensait qu'il serait.

« C'est un gars hyper tranquille dans sa tête. Puis quand il joue, c'est super discret. Mettons, quand j'allais lui parler, on se parlait vite fait pour ne pas que ce soit trop louche », nous confie-t-elle d'abord.

Elle avance ensuite une théorie bien intéressante : « Il y a quand même un aspect générationnel aussi dans Big Brother. Tu sais, Normand, il a l'âge qu'il y a. C'est un acteur établi, qui a ses contrats, qui a ses affaires. C'est sûr qu'il est plus calme là-dedans. Il n'a pas soif de : "Oh, mon Dieu, en sortant d'ici, il faut que les gens [se rappellent de moi]". Il a peut-être moins le couteau entre les dents. Je pense qu'il est plus, comme, relax, de voir comment ça se passe, de se positionner à sa façon. »

Emily précise quand même avoir été étonnée de le voir jouer en regardant les émissions. « Même moi, je pensais qu'il allait être plus agressif dans son jeu. »

Il est un peu layback, mais c'est peut-être ça qu'il faut, et après, il va sortir ses griffes.

Va-t-il réussir à survivre à la twist des deux maisons? « Je pense qu'il va être capable de s'en sortir pareil, parce que Gab, elle n'aura pas le choix d'éventuellement travailler avec un Normand. » On a pu le constater d'ailleurs lundi : Gabrielle n'a pas l'intention d'éliminer Normand même si elle l'a placé sur le bloc. Elle aimerait bien développer une alliance avec lui. À suivre!

Big Brother Célébrités est diffusé les dimanches soirs à 18 h 30 et en semaine, à 19 h 30 sur les ondes de Noovo.