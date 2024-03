Le prochain épisode de Big Brother Célébrités, qui sera diffusé ce dimanche, promet d'ores et déjà une foule de rebondissements car, comme nous l'avons appris la semaine dernière, une toute nouvelle étape risque de brasser les cartes et les possibilités parmi les joueurs encore dans la course.

Mais juste avant, la terrifiante et attendue semaine rouge est venue hanter les 7 joueurs restants de la 4e saison, avec notamment la mise en danger de 3 célébrités. Sautant sur l'occasion de pouvoir affaiblir le plus puissant duo de la saison, composé de Daniel Savoie et Joëlle Paré-Beaulieu, le patron Dave Morgan a décidé de les mettre sur le bloc aux côtés de Frédérique Turgeon. Il faut dire que depuis le début de cette semaine teintée de rouge, Daniel déclare qu'il souhaite être évincé pour rehausser sa position dans la maison.

En fait, ce dimanche, les 2 joueurs ayant récolté le moins de votes parmi leurs colocataires seront évincés. Toutefois, cela ne marquera peut-être pas la fin de leur parcours, car ils auront une chance supplémentaire de réintégrer l'aventure, au moyen d'un duel. Le gagnant de cette rédemption reviendra dans la maison, avec un collier d'immunité pour une semaine au tour du cou. Se sachant en danger la semaine prochaine et étant prêt à tout pour mettre fin au conte de fée de Charles Hamelin dans la demeure des mensonges et des trahisons, Daniel espère ainsi parvenir à remporter l'épreuve pour évincer le champion olympique.

Pour ce faire, Daniel et son alliée Joëlle ont élaboré avec Frédérique une redoutable stratégie qui, si elle aboutit, pourrait bien devenir le plus gros revirement de la saison. En sauvant Joëlle du bloc grâce au véto qu'il a gagné, le scénariste a permis à Dave de mettre Charles en danger d'éviction. Puis, pour faire en sorte que ce soit bel et bien l'athlète auréolé de nombreuses médailles qui quitte ce dimanche, Joëlle a acheté avec ses jetons deux colliers dans le magasin. L'un d'eux annule le vote d'un joueur (dans ce cas-ci celui de Danick), tandis que l'autre offre la possibilité de doubler celui d'une autre célébrité (le vote de Joëlle). Ainsi, si tout se déroule comme prévu, lors de la cérémonie d'éviction, ce seraient Daniel et Charles qui iraient s'affronter en duel.

Un pari risqué, vous dites? Sur les réseaux sociaux, les téléspectateurs n'ont d'ailleurs pas manqué de souligner la bravoure du réalisateur et comédien, que plusieurs voient déjà comme le grand gagnant de cette 4e saison :

« Si Dan gagne contre Charles, il va avoir fait le move le plus téméraire de la saison. Risquer le tout pour le tout. S’il survit a ce bloque, il mérite de gagner Big Brother 😃 »

« Si Dan fait ce qu'il a dit et gagne la redemption je souhaite qu'il gagne BBC. Sa 1ere partie du jeu était chaotique mais depuis il a une très belle analyse du jeu. Je le trouve excellent joueur. »

« J'admire le courage de Dan sa prend vraiment du gots pour se mettre en danger, j'espère que ce sera positif. »

« Ce que j’aime de Daniel c’est qu’il joue vraiment. Il analyse très bien le jeu. Je l’adore. »





Il faudra toutefois attendre à ce dimanche pour connaître l'issue de cette semaine fort imprévisible! Qui sera évincé?

La téléréalité Big Brother Célébrités est diffusée du dimanche au jeudi à 18 h 30, sur les ondes de Noovo.