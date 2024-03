Avec les nombreuses et savoureuses twists composant la 4e saison de Big Brother Célébrités, les candidats ne sont pas au bout de leurs peines, eux qui doivent affronter de façon quotidienne les multiples aléas qui composent le jeu. Et nous, fiers téléspectateurs de la téléréalité que nous sommes, ne pourrions être plus gâtés que devant la pluie de revirements s'abattant sur les célébrités de la cuvée 2024. Le dernier rebondissement en date est en fait la fameuse semaine rouge, qui hante cette fois les joueurs dans une version revisitée. En effet, plutôt que d'assister à l'éviction de deux candidats au terme du vote de dimanche, les deux ayant obtenu le moins de votes devront s'affronter dans un duel, dont l'issue causera le renvoi immédiat d'une célébrité, puis le retour de l'autre auprès des joueurs. Pour en arriver là, Dave Morgan, le patron de la semaine, doit mettre trois célébrités sur le bloc en danger d'élimination. Pour l'instant, il s'avère que Daniel Savoie, Joëlle Paré-Beaulieu et Frédérique Turgeon sont ceux qui devront convaincre les autres de les garder dans le jeu pour la suite de l'aventure. Les téléspectateurs ont d'ailleurs quelque chose à reprocher à la skieuse para-alpine, concernant son jeu en général et un événement en particulier, survenu mardi soir. En fait, en début de semaine, une énigme a fait son apparition dans la maison. Les célébrités devaient trouver le mot correspondant aux lettres affichées, avec une remise de 12 jetons. Il aura fallu de nombreuses heures et l'apparition d'une lettre pour que Frédérique trouve le mot recherché, lequel était « CAGNOTTE ».

Seulement, dès l'apparition d'un indice, plutôt que de garder l'information pour elle, l'athlète est allée prévenir tout le monde et a même entraîné de force son alliée Gabrielle Marion au confessionnal, pour qu'elle puisse obtenir les 6 jetons promis, plutôt que d'attendre de pouvoir elle-même tenter sa chance à nouveau. Le hic? Gabrielle est en alliance avec Danick Martineau, Charles Hamelin et Dave... pas avec Frédérique! La créatrice de contenu web n'hésite pas à mentir et à cacher des vérités à l'athlète de 24 ans, qui ne semble se douter de rien. Tout ça, alors que Daniel et Joëlle lui proposent depuis longtemps de former une alliance avec elle, ce avec quoi Frédérique ne semble guère optimiste. Cette situation a provoqué l'interrogation et la grogne chez de nombreux téléspectateurs, qui inondent les réseaux sociaux de l'émission depuis hier : « Comment je pourrais dire sa en restant polie. Fred kesser que tu fais là! »

« Pauvre fred quand elle va voir les épisodes et réalise que Gab ne joue pas avec elle. »

« Fred me décourage elle aide ceux qui faut pas pis j'inclus Dave et Gab qui se font endormir solide. »

« Plutôt bravo à Fred qui a résolu l'énigme et donné les jetons à Gabrielle qui ne l'a même pas remercié. »

« C'est quand même fascinant que Fred ait donné ça à Gabrielle après qu'elle ait clairement trahie sa parole en disant à Charles ce qu'elle avait dit qu'elle ne dirait pas; au début elle ne savait clairement pas mentir mais elle n'est toujours pas capable de subtilité ou de garder les choses pour elle. Anyway, c'est le dernier patronat, la suite n'est que des jeux et des épreuves. » Se sentant dans l'eau chaude, Frédérique a-t-elle voulu se mériter une place et consolider ses liens avec la star du web? Rien n'est moins sûr, tant sa prétendue alliée Gabrielle ne montre aucune volonté de vouloir protéger la championne paralympique, lors de ses conversations avec les autres et lors des confessionnaux. Frédérique saura-t-elle percer le tissu de mensonges entourant sa relation avec certains joueurs avant qu'il ne soit trop tard?

