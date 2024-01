Bande-annonce : Tout un look pour Vincent Leclerc dans la nouvelle série IXE-13 ou la course à l'uranium

La bande-annonce de la nouvelle série IXE-13 ou la course à l'uranium vient d'être dévoilée par Club Illico et on y découvre un Vincent Leclerc complètement transformé.

Avec sa moustache bien définie et son cache-oeil, il semble être le méchant dans un vieux James Bond. Ce n'est pas si loin de cela puisque cette nouvelle série s'inspire de courts romans d'espionnage écrits entre 1947 et 1966, qui se sont vendus à plus de 28 millions d'exemplaires.

Voyez l'image de son personnage au bas de l'article.

Le résumé officiel de la série se lit comme suit :

Nous sommes à Montréal en 1945, quelques mois après la fin de la Deuxième Guerre. Jean Thibault, alias IXE-13, le meilleur agent des services secrets canadiens, est maintenant le respecté propriétaire du Crystal Night Club dans le Red Light. Alors qu'il se relève de ses années difficiles de service, Jean se retrouve malgré lui au coeur d'une nouvelle opération d'espionnage. D'un côté, les Russes sont à la recherche d'uranium pour la fabrication d'une bombe menaçant l'Occident. De l'autre, un puissant groupe nazi dirigé par Rick Gallaher, un ancien soldat canadien, recherche aussi de l'uranium pour conquérir le monde.

Lorsqu'une attaque survient contre l'un des siens, Jean n'a d'autres choix que de reprendre du service, malgré les blessures encore vives de la guerre qui le hantent. Ses acolytes espions Roxane Racicot, Marius Lamouche et Victor Laporte acceptent de l'épauler dans cette périlleuse mission : celle d'infiltrer et démanteler ces réseaux avant que l'uranium ne tombe entre les mains des conspirateurs.

« Les aventures étranges de l'agent IXE-13 est un grand classique de notre culture populaire. IXE-13, c'est bien sûr un héros mythique, mais c'est aussi une marque culturelle capable de survivre plus de 70 ans. Cette marque fait partie de notre patrimoine et mérite maintenant d'être réactualisée et exploitée à sa juste valeur », indiquait Denis Dubois, vice-président, contenus originaux chez Quebecor Contenu lors de l'annonce du projet en 2021 (oui, ça fait un moment qu'on l'attend cette série d'époque!).

Vincent Leclerc retrouve un fidèle collaborateur en l'auteur Gilles Desjardins, notamment derrière les textes des Pays d'en haut. Yan Lanouette Turgeon signe la réalisation.

En plus de Leclerc, on retrouvera au générique des acteurs chevronnés tels que Marc-André Grondin dans le rôle-titre, Julie Le Breton et Hugolin Chevrette.

IXE-13 ou la course à l'uranium sera disponible sur la plateforme Club Illico dès le 15 février. Découvrez la bande-annonce ci-dessous.