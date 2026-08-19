Bande-annonce de Sur le fil : Anne-Marie Cadieux y est bouleversante

Une nouvelle bande-annonce de 30 secondes de la nouveauté Sur le fil a fait son apparition sur la toile cette semaine.

Cette série, écrite par Pascale Renaud-Hébert, promet d'être bouleversante. On y suivra Nathalie (Céline Bonnier), une femme aussi généreuse que ferme qui règne avec une autorité naturelle sur son organisme communautaire venant en aide aux personnes en situation d'itinérance. Autour d'elle, une équipe dévouée et imparfaite tient l’endroit debout, jour après jour. Pour Nathalie et les intervenants, chaque personne, peu importe son histoire, peu importe son bagage, a droit à une deuxième chance. Les crises sont nombreuses, les urgences aussi, et l'équipe déploie ses meilleurs efforts pour permettre aux personnes de plus en plus nombreuses qui frappent à sa porte de se reconstruire... mais pour les intervenants comme pour les usagers, le défi est de taille.

Parmi la distribution toute étoile, on retrouve, entre autres, la brillante comédienne Anne-Marie Cadieux, qui incarne, visiblement, une femme dans le besoin. Dans la nouvelle bande-annonce, que vous pouvez visionner au bas de l'article, on peut la voir dire, paniquée : « Je ne veux pas mourir ». Elle est alors accompagnée par la généreuse Nathalie.

Mickaël Gouin, Ariel Charest et Pierre-Paul Alain interprèteront aussi des personnes en situation d'itinérance. Voyez-les d'ailleurs dans la vidéo ci-dessous.

Sur le fil débutera le lundi 14 septembre à 21 h. C'est à ne pas manquer!

Notons que la première moitié de la saison a été réalisée par Sébastien Gagné et Mariloup Wolfe s'occupe actuellement de mettre en images les derniers épisodes.