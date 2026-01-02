Accueil
Baisse d'auditoire marquée pour le Bye Bye 2025

Le début de la fin?

Bye Bye 2025
Zachary Barde
Par Zachary Barde

L'année 2026 a débuté dans la tradition la plus québécoise qui soit, avec une nouvelle édition du Bye Bye. Pour l'occasion, les téléspectateurs se sont rassemblés devant leur écran pour découvrir la revue de l'année la plus populaire et courue qui soit.

Nous disions d'ailleurs avoir apprécié, dans son ensemble, le Bye Bye 2025. Lisez notre critique ici. En fait, il semble que le public ait été tout autant au rendez-vous, alors que les premiers chiffres de diffusion révèlent qu'un auditoire préliminaire de 2 627 000 personnes rivées à la télé pour l'émission spéciale de fin d'année. Il s'agit d'une part de marché de 87%. Bien que ces chiffres soient tout à fait enviables, cela représente une baisse assez importante par rapport à l'an dernier, où 3 013 000 personnes avaient regardé l'émission en direct.

Cette baisse marque-t-elle le début d'un essoufflement pour le Bye Bye? En réalité, la plupart des émissions du 31 ont connu une baisse d'auditoire. Du côté d'En direct du jour de l'an 2025, 1 893 000 personnes ont regardé le variété musical, contre 2 253 000 l'an dernier. Seul Infoman 2025 a su conserver son momentum, avec 2 253 000 téléspectateurs contre 2 246 000 l'année passée.

Quoi qu'il en soit, la dernière soirée de l'année au Québec reste un événement en soi, unique au monde. Avec sa programmation toujours aussi d'actualité et populaire auprès de tous les publics, ICI Télé rallie ainsi un maximum de téléspectateurs, pour commuer vers l'année suivante.

Mentionnons au passage que plusieurs personnalités connues ont réagi à leur imitation au Bye Bye, certaines parodies étant plus grinçantes que d'autres. La dernière en date étant la femme de Luc Poirier. C'est à lire ici.

