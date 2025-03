Avez-vous reconnu l'acteur qui incarnait le jeune Éric Bonin dans Dumas?

Notons que si vous avez été surpris par la ressemblance entre Jean-Luc et Vincent Leclerc, vous n'êtes pas les seuls, puisque Vincent lui-même a été frappé par les similitudes physiques entre lui et le comédien de 28 ans.

« Il y a 2-3 ans, j’ai vu sa photo de casting et me suis dit « ah oui, lui un jour, il jouera mon fils ou ma version plus jeune! » », écrivait Vincent Leclerc sur ses réseaux sociaux récemment. « Quand l’occasion s’est présentée, j’ai dit à Luc Dionne et Stéphan Beaudoin (notre réalisateur) « messieurs, j’pense que j’ai notre homme!» ».

Précisons que les tournages de Dumas reprendront en mai prochain. La deuxième saison sera diffusée l'automne prochain, toujours sur les ondes d'ICI Télé. Suite à la finale percutante, Marie-Lyne Joncas nous disait récemment ceci.