Avant le crash : Ce n'est pas la première fois que vous voyez l'interprète du petit Orient à la télé

Dans le premier épisode de la nouvelle saison d'Avant le crash, nous avons fait la rencontre du petit Orient, le fils du personnage de Sabrina (Laurence Leboeuf), la nouvelle conjointe de François (Émile Proulx-Cloutier).

L'adorable petit garçon a eu droit à tout un sermon de la part du papa de Denis. Même les téléspectateurs en ont eu peur!

Il faut savoir que ce n'est pas la première apparition du jeune comédien à la télé. En effet, Théo Frappier, 6 ans, a été stagiaire d'un jour à Salut Bonjour lors de la semaine de relâche. Il accompagnait la cheffe Katrine Paradis.

