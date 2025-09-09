Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

Avant le crash : Ce n'est pas la première fois que vous voyez l'interprète du petit Orient à la télé

Il est tellement mignon!

Avant le Crash
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Dans le premier épisode de la nouvelle saison d'Avant le crash, nous avons fait la rencontre du petit Orient, le fils du personnage de Sabrina (Laurence Leboeuf), la nouvelle conjointe de François (Émile Proulx-Cloutier).

L'adorable petit garçon a eu droit à tout un sermon de la part du papa de Denis. Même les téléspectateurs en ont eu peur!

Il faut savoir que ce n'est pas la première apparition du jeune comédien à la télé. En effet, Théo Frappier, 6 ans, a été stagiaire d'un jour à Salut Bonjour lors de la semaine de relâche. Il accompagnait la cheffe Katrine Paradis.

Le texte se poursuit sous la publication.

Théo a aussi fait partie des publicités de Noël du lait en 2023 et 2024.

Puis, tout récemment, le jeune homme a décroché le rôle de Michael Darling dans la comédie musicale Peter Pan. Il y jouera d'ailleurs aux côtés de sa maman, Ève Dessureault, qui interprètera Mary Darling, la mère de Wendy.

Précisons que Théo incarnera aussi Jacques Villeneuve à l'âge de 5 ans dans le film Villeneuve : L'ascension d'un champion, sur la vie de Gilles Villeneuve.

Avant le crash est diffusé les lundis à 21 h sur les ondes d'ICI Télé.

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2025 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.23.11 - c4667f18