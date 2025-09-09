Avant le crash : Ce n'est pas la première fois que vous voyez l'interprète du petit Orient à la télé

Dans le premier épisode de la nouvelle saison d'Avant le crash, nous avons fait la rencontre du petit Orient, le fils du personnage de Sabrina (Laurence Leboeuf), la nouvelle conjointe de François (Émile Proulx-Cloutier).
L'adorable petit garçon a eu droit à tout un sermon de la part du papa de Denis. Même les téléspectateurs en ont eu peur!
Il faut savoir que ce n'est pas la première apparition du jeune comédien à la télé. En effet, Théo Frappier, 6 ans, a été stagiaire d'un jour à Salut Bonjour lors de la semaine de relâche. Il accompagnait la cheffe Katrine Paradis.
Théo a aussi fait partie des publicités de Noël du lait en 2023 et 2024.
Puis, tout récemment, le jeune homme a décroché le rôle de Michael Darling dans la comédie musicale Peter Pan. Il y jouera d'ailleurs aux côtés de sa maman, Ève Dessureault, qui interprètera Mary Darling, la mère de Wendy.
Précisons que Théo incarnera aussi Jacques Villeneuve à l'âge de 5 ans dans le film Villeneuve : L'ascension d'un champion, sur la vie de Gilles Villeneuve.
Avant le crash est diffusé les lundis à 21 h sur les ondes d'ICI Télé.