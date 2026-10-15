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Audrey Morissette partage son grain de sel après la finale de La maison des vilains

Il y a un peu de ressentiment dans son message...

Image de l'article Audrey Morissette partage son grain de sel après la finale de «La maison des vilains »
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Depuis la semaine dernière, nous connaissons le grand vainqueur de La maison des vilains, Kevins-Kyle, qui a remporté la joute après avoir usé de stratégies intéressantes et déployé plusieurs mauvais tours dans la maison.

Quelques jours après la diffusion du dernier épisode, Audrey Morissette, finaliste dans le jeu, publie un message en mettant son grain de sel, notamment pour ceux et celles qu'elle considère comme des « mauvaises langues ».

Ce message, un peu amer, semble s'adresser à des personnes bien précises, qui ne sont toutefois pas mentionnées. On pense évidemment à Meriem Houla, qui est entrée dans La maison des vilains avec beaucoup d'accusations et une fougue sans pareille.

Audrey écrit : « Je suis entrée dans La Maison des Vilains en sachant très bien que je ne serais pas la préférée de tout le monde — encore.

Une cible dans le dos. Des obstacles à la tonne. Des insultes encaissées.

Mais aucune intention de me laisser abattre.

Bien que les mauvaises langues ne se gênent pas pour dire à qui veut bien l’entendre que mon jeu était à chier - facile à dire quand tu joues du haut et que tu ne comprends même pas ce que ça veut dire

- c’est le risque quand on prend des décisions et qu’on assume ses stratégies. Je suis fière de mon parcours et je n’ai pas besoin d’un comité d’approbation pour l’être.

Deuxième place. Zéro abandon. Beaucoup de caractère. Et encore toute ma dignité. Pour quelqu’un qu’on voulait voir sortir depuis le début, je trouve que c’est pas mal!

La vilaine vous salue… avec beaucoup d’amour. Et un tout petit doigt d’honneur symbolique aux mauvaises langues. »

Rappelons qu'au terme du jeu, Kevins-Kyle a dû faire une précision suite à des propos tenus dans la finale.

Si vous avez manqué cette rencontre au sommet des plus grands vilains de la téléréalité québécoise, les épisodes sont tous disponibles en rattrapage sur Crave.

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