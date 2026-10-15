Kevins-Kyle dément une rumeur face à une déclaration faite dans La maison des vilains

Mercredi, une semaine après sa victoire dans La maison des vilains, Kevins-Kyle a remis les pendules à l'heure par rapport à une chose qu'il a déclarée lors de la finale de la téléréalité.

« Il n'y a pas de quatrième bébé pour nous », dit-il d'emblée. « Vous êtes vraiment nombreux dans mes DM [à me le demander]. Alors, je me dois d'adresser ce message parce qu'il revient sans cesse. »

Il ajoute : « En fait, c'est que dans la finale des Vilains, je dis qu'avec cet argent-là, je vais proposer ça à Antonio, mais il faut savoir que c'est un running gag entre Antonio et moi depuis qu'on a les trois gars. On n'arrête pas de dire qu'on veut... Nuance. Je n'arrête pas de dire à Anto que je veux un quatrième, mais Anto est catégorique : il ne veut pas d'autre enfant. »

« [Lors de la finale], je ne sais pas, j'étais dans le feu de l'émotion », précise-t-il. « Je me suis trouvé drôle. Mais la façon dont c'est monté, on dirait que c'est quasiment émotif avec la musique, que ça va être notre prochain projet. Non. Fait que je m'excuse de vous décevoir. Je suis autant déçu que vous autres, parce que moi, je voudrais un quatrième enfant, mais, mon chum, pas du tout. Puis, un enfant, ça se fait à deux. Donc, je suis super heureux avec mes trois boys. Puis, on a les mains pleines, on va se le dire. Construction de maison, présentement. Donc, it is what it is. J'aurais aimé ça, mais la vie a choisi autrement, puis je suis bien content. »

Écoutez son message complet ci-dessous.

Rappelons que, en remportant La maison des vilains, Kevins-Kyle est reparti avec 25 000 $, mais, comme celui-ci avait dépensé une somme considérable en vêtements et en accessoires pour participer à la téléréalité, il ne s’est peut-être pas beaucoup enrichi.

La maison des vilains s'est retrouvée parmi les contenus les plus populaires de Crave pendant de nombreuses semaines. Est-ce que ce succès permettra à Productions J de tourner une deuxième saison cet été? On l'espère!