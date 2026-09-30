Au-delà du sexe : Claude Bégin ne connaît pas la pudeur... ou presque

Le magazine télévisé Au-delà du sexe, diffusé les jeudis 21 h à Télé-Québec, aborde la sexualité sans aucun tabou. Parmi les invités de la saison 4 qui a débuté le 10 septembre dernier, on retrouve le couple chéri issu de l'émission Big Brother Célébrités, Lysandre Nadeau et Claude Bégin. Nous ne sommes d'ailleurs pas étonnés de la grande ouverture dont ils ont fait preuve en se livrant sans retenue à l'animatrice Rose-Aimée Automne T. Morin sur toutes sortes de sujets les concernants intimement.

Le couple s'est notamment confié sur l'élaboration de leurs comptes respectifs « OnlyFans », un réseau social payant où les créateurs partagent avec leurs abonnés des photos, des vidéos ainsi que des messages exclusifs et à caractère sexuel dans la grande majorité des cas, le tout en échange d'un abonnement mensuel. Après avoir publié une photo d'elle la poitrine nue pour révéler ses nouveaux « percings » de l'époque, Lysandre a avoué qu'elle s'est rendue compte rapidement qu'elle s'en tiendrait seulement à ça, même si la publication lui a rapporté un montant d'argent dans les six chiffres. Mais quand l'animatrice a demandé à Claude ce qu'il avait pour sa part découvert sur lui-même à travers cette expérience, il a tenu un tout autre discours.

« Je n'ai pas réalisé que j'avais une pudeur. En fait, j'en ai pas beaucoup. » Ce qui a bien fait rire sa conjointe. « En effet, son "gage" [mesure] où il devrait commencé à être pudique, il pense à sa mère et se dit : "Ah ma mère, ça elle aimerait pas ça", il arrête rendu là. Si c'était juste de lui, il serait nu gr** en ce moment. »

Les heureux parents ont aussi admis que leur vie sexuelle avait grandement changé depuis l'arrivée de leurs enfants. À un point tel qu'ils ont même décidé de consulter, une idée qui est venue de celui qui en souffrait le plus, soit Claude. Lysandre était d'abord fermée à l'idée, mais finalement, elle a avoué avoir apprécié la démarche. « J'ai commencé à noter les fréquences de nos relations sexuelles. Parce que j'ai réalisé que, étant donné que mon désir n'est plus spontané, il est rendu programmé, c'est comme si ça m'aidait de garder le compte. » Une idée qu'elle n'a pas tout de suite partagée avec son amoureux, mais que celui-ci a trouvé brillante. « Ce sont des perspectives très différentes. Quand c'est sur papier, après tu fais : "Ah OK, ouin", tu as l'impression que ça fait deux mois et l'autre, elle a l'impression que ça fait deux jours. »

Leurs confidences ont provoqué plusieurs autres moments cocasses, avis aux intéressés. Pour découvrir l'épisode 3 de la saison 4 de l'émission Au-delà du sexe, dirigez-vous sur la plateforme de Télé-Québec.