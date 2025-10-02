Arthur Arsenault, le petit garçon de STAT, apparaîtra bientôt dans une autre série que vous aimez

Le Québec tout entier a été charmé par le jeune acteur de 5 ans Arthur Arsenault, qui a incarné une victime d'agression sexuelle dans STAT.

La série de Marie-Andrée Labbé n'était pas sa première expérience à l'écran (voyez ici où nous avons pu le voir avant) et ne sera pas sa dernière non plus.

En effet, le jeune Arthur tourne actuellement dans la comédie de Jean-Michel Anctil, Passez au salon.

Sur ses réseaux sociaux, il écrit (à travers la plume de ses parents) : « Mon passage aura été court mais combien apprécié d’avoir eu la chance d’être sur ce plateau! Un réel bonheur, j’ai eu beaucoup de plaisir à jouer ce petit rôle muet et à m’amuser avec toute l’équipe, l’instant d’une journée 🤩 ».

Voyez une photo de sa visite sur le plateau au bas de l'article.

On pourra aussi voir Arthur bientôt dans le film Les Furies, dont la bande-annonce vient tout juste d'être dévoilée.