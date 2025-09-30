France Castel brille dans la bande-annonce du film Les Furies

La bande-annonce du film Les Furies vient de faire son apparition sur la toile.

Le long métrage met en vedette de nombreuses talentueuses actrices, dont Gabrielle Côté, Anne-Élisabeth Bossé, France Castel, Juliette Gosselin, Aurélia Arandi-Longpré, Debbie Lynch-White, Lyraël Dauphin, Ximena Ferrer, Nathalie Doummar, Sandrine Bisson, Samantha Fins et plus.

Les femmes ne sont pas à l'honneur qu'au sein de la distribution, elles le sont aussi derrière la caméra. En plus de jouer l'un des rôles principaux, Gabrielle Côté a écrit le scénario, alors que Mélanie Charbonneau réalise la comédie sportive.

Les Furies est produit par un trio féminin chez Écho Média composé d’Emilie Beaulieu, Sarah Châtelain et Stéphanie Pages.

La direction photo est assurée par Ariel Méthot et Élisabeth Williams s'occupe de la conception artistique.

Même s'ils sont en minorité, on retrouve aussi quelques hommes au générique, dont les comédiens Louis Carrière, Antoine Pilon, Maxime de Cotret et Antoine Bertrand ainsi que Antoine Rochette à la composition musicale.

Le synopsis du film se lit comme suit : Waterloo aura désormais son équipe de hockey semi-pro masculine expulsant ainsi les ligues féminines amateures de l’aréna. Pour venger leur temps de glace perdu, une joueuse de hockey impulsive et une impitoyable octogénaire-ancienne championne de derby- ont un plan : recruter les laissées pour compte de la ville et mettre sur pied une équipe de roller derby clandestine. Avec la complicité du Cercle de fermières, elles prouveront que le sport féminin peut aussi soulever les foules et que la sororité est l’ultime acte de résistance.

France Castel brille particulièrement dans la bande-annonce, que vous pouvez découvrir ci-dessous.

Les Furies prendra l'affiche partout au Québec le 28 novembre prochain.