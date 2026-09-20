Arnaud Soly fait de touchantes confidences sur le décès de son père

Ce samedi, nous avons eu droit à une rencontre digne de ce nom avec l'humoriste Arnaud Soly, qui s'est prêté au jeu du talk-show Pour une fois. Quatre personnalités connues - Virginie Fortin, Stéphane Rousseau, Pasquale Vari et François Pérusse - l'ont interrogé sur diverses facettes de sa vie, donnant lieu à un échange tantôt touchant, plus tard tordant, mais toujours passionnant.

Ayant lui-même perdu son père, Stéphane a ainsi interrogé Arnaud sur ce sujet sensible, ce à quoi le principal intéressé a révélé qu'il était en train d'écrire du nouveau matériel à ce propos, en vue d'un prochain spectacle.

« J'essaie de parler du décès de mon père. C'est comme un sujet, ça fait plus qu'un an. C'est le plus gros drame de ma vie et en même temps, je me dis s'il y a quelque chose de fondamentalement humain dans l'existence, c'est de perdre un être cher. J'essaie de trouver le drôle de ça. Mais je suis vraiment au début. Je creuse. »

Puis, Stéphane, qui a annoncé son retour sur scène cette semaine, a demandé à son interlocuteur s'il lui arrivait parfois de voir son père au quotidien, à certaines occasions.

« Je l'hallucine souvent, pas juste dans le public. C'est comme s'il y a une partie de toi qui espère qu'il va revenir, tu sais. [...] Ça m'a fait ça sur des photos récemment. C'est comme des airs, des mimiques, des poses. En fait, je me fais penser à des photos de lui, plus jeune, quand moi j'étais bébé. C'est bizarre, l'espèce de cercle... »

Papa à son tour de deux jeunes filles, Carmen et Romane, Arnaud s'est ensuite exprimé avec une tendre affection, abordant la relation privilégiée qu'il entretient avec elles. Peu volubile sur sa vie privée, ce passage à Pour une fois nous aura permis d'en apprendre plus sur la vie de cet humoriste coup de cœur de bien des téléspectateurs.

La semaine prochaine, ce sera au tour du journaliste Patrice Roy de se confier, avec les intervieweurs invités Danny St-Pierre, Josélito Michaud, Nathalie Petrowski et Carole Laure.

C'est à ne pas manquer dès 20 h sur les ondes de Télé-Québec.