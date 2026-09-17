Stéphane Rousseau présente son nouveau spectacle d'humour

Depuis plusieurs mois, l'humoriste Stéphane Rousseau nous titillait avec son très attendu retour sur scène. Il faut dire qu'une décennie complète a passé sans que nous ayons la chance de le voir en spectacle.

Ce jeudi, l'artiste a cependant annoncé son grand retour, prévu l'an prochain, avec son nouveau spectacle solo, son septième en 45 ans de carrière. Dans Fais un homme de toi, Stéphane pose un regard sur sa vie, qui a bien changé au cours des dernières années. On peut d'ailleurs présumer qu'il sera question de son mariage avec Julie Perreault dans ce spectacle, puisque la prémisse révèle que le principal intéressé abordera notamment une histoire d'amour arrivée plus tard que prévu...

« Dans ma tête, j’ai encore 12 ans; dans le miroir, c’est une autre histoire », précise Stéphane. « Dix ans déjà que je ne suis pas monté sur scène. Je n’ai pas vu le temps passer. Il me semble que, quand on est petit, une heure dure une éternité. Qu’est-ce qui est arrivé ? Pour être franc, j’ai peur de manquer de temps pour devenir un adulte, ce qui m’a forcé à repenser à ce que je croyais savoir sur moi. Qu’est-ce qui fait de moi un homme ? » affirme-t-il, laissant entendre que ce nouveau spectacle n'aura aucune retenue!

Si Stéphane Rousseau a délaissé la scène pendant ces quelques années, ce n'est pas pour autant qu'il ait déserté le coeur des Québécois, qui l'affectionnent plus que jamais. En témoignent ses récents et nombreux projets télévisés, le jeune marié traverse actuellement une belle période dans sa carrière, lui qu'on a pu suivre pendant plusieurs années dans STAT et qu'on voit chaque dimanche à Chanteurs masqués.

Dans Fais un homme de toi, c'est à l'humoriste Matthieu Pepper que Rousseau a confié la mise en scène et la script-édition, celui-là même qui a été le célébrant à son mariage avec Julie, l'été dernier. Il en parlait ici.

Stéphane est présentement en rodage du nouveau spectacle, question de bien finaliser les moindres détails de ce retour scénique. La première médiatique se tiendra à la Salle Albert-Rousseau de Québec le 3 février 2027. Sachez qu'il est possible de se procurer des billets sur le site officiel de Stéphane, ici.