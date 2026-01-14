Après Veille sur moi, un nouveau projet de fiction pour la boîte de production de France Beaudoin

La SODEC, en collaboration avec le Fonds des médias du Canada (FMC), annonçait hier le soutien au prédéveloppement de neuf projets dans le cadre du programme d’aide au prédéveloppement de séries télévisées basées sur des adaptations littéraires.

C'est ainsi que nous apprenons que la boîte de production de France Beaudoin, Pamplemousse Productions, travaille actuellement sur un nouveau projet de série, après le succès de Veille sur moi.

En effet, Pamplemousse planche au développement d'une série jeunesse, inspirée d'un roman de l'auteur Simon Boulerice, intitulé Le dernier qui sort éteint la lumière. La boîte de production espère en faire une série de 10 épisodes de 30 minutes.

L'histoire du roman jeunesse va comme suit : Arnold et Alia sont jumeaux et vivent avec leurs deux pères qui s'aiment. Tandis qu'Arnold préfère ne pas être remarqué et dessine discrètement des superhéros musclés, Alia parle haut et fort de sa famille particulière. À l'approche de leur treizième anniversaire, leurs pères entreprennent d'écrire 13 lettres qui dévoileront lequel des deux est le père biologique. Au fil des aléas du quotidien, de leurs déductions concernant leur génétique et des émissions de télévision qu'ils ne veulent pas manquer, les jumeaux découvrent que l'histoire d'amour réelle de leur famille vaut bien celles qu'ils écoutent compulsivement à la télé.

Il s'agit en outre d'une formidable idée, que nous avons très hâte de voir dans notre petit écran.

On se souviendra que Veille sur moi, la première fiction de Pamplemousse Productions, a connu un succès fracassant, notamment grâce au travail de la scénariste et comédienne Pascale Renaud-Hébert et de sa complice à l'écran et idéatrice, Guylaine Tremblay.

Pour le moment, nous ne savons pas quand Le dernier qui sort éteint la lumière verra le jour, mais nous sommes impatients de voir cette oeuvre prendre vie à la télévision.

Rappelons qu'il s'agit d'un deuxième projet de série pour Simon Boulerice, après Je te tiens. On vous en dit plus à ce sujet ici.