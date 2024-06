Après Sortez-moi d'ici, Philippe Laprise décroche l'animation d'une émission

Quelques semaines après la fin de son aventure dans Sortez-moi d'ici, Philippe Laprise décroche un nouveau mandat télé qui en réjouira plus d'un.

En effet, c'est du côté d'Évasion que l'humoriste animera Phil tout-terrain, une incursion dans l’univers captivant des quadistes les plus passionnés du Québec.

Dans chacun des 10 épisodes de 30 minutes réalisés par Baptiste Melançon, l'humoriste part à la rencontre des plus grands amateurs de toutes sortes de machines à moteur du Québec. Ensemble, ils se mettront en route pour de palpitantes virées sur des sentiers fédérés ou pour faire du hors-route dans des forêts vierges.

On pourra certainement compter sur l'énergie de Phil pour que tout le monde s'amuse dans ce contexte!

Cette nouvelle n'arrive pas comme une surprise pour ceux et celles qui regardent actuellement Sortez-moi d'ici... mais pas tout de suite, puisque dans le plus récent épisode, on voyait Phil Laprise et Dave Morissette s'amuser comme des petits fous en quatre-roues au Panama. Peut-on s'attendre à les voir renouer dans les sentiers du Québec? Nous l'espérons!

Pour le moment, la date de lancement n'a pas encore été annoncée.

On peut présumer que le tournage de l'émission se fera durant la saison estivale.

Rappelons qu'en marge de son passage à Sortez-moi d'ici, Phil Laprise a dû subir une importante opération après s'être fait une blessure. Il nous en parlait ici.