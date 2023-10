Après des moments plus sombres, Dans l'oeil du dragon annonce une bonne nouvelle

Radio-Canada annonce, en ce jeudi, que l'émission Dans l’oeil du dragon a été renouvelée pour une 13e saison.

Celle-ci reviendra donc au printemps 2024 sur ICI Télé. Une nouvelle qui risque de faire plaisir à de nombreux téléspectateurs!

Le même panel de dragons que l'an dernier reviendra en poste, soit Isabèle Chevalier, investisseure entrepreneure; David Côté, cofondateur de LOOP Mission et Rise Kombucha; Nicolas Duvernois, président fondateur de Duvernois Esprits Créatifs; Christiane Germain, cofondatrice et coprésidente de Germain Hôtels et Georges Karam, associé Alfar Capital.

Les entrepreneurs sont invités à s'inscrire dès maintenant ici pour présenter leurs projets aux dragons. La date limite d’inscription est fixée au lundi 30 octobre 2023.

Ainsi, le producteur devient Martin Métivier pour la prochaine saison.

