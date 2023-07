Un des Dragons fait un témoignage étonnant, d'une grande vulnérabilité, sur les réseaux sociaux

Nicolas Duvernois, connu comme l'entrepreneur québécois ayant créé la première vodka faite au Québec et l'un des investisseurs de l'émission Dans l'oeil du dragon, a fait une publication étonnante sur les réseaux sociaux cette semaine.

En effet, l'homme d'affaires s'est ouvert à ses abonnés après une journée visiblement difficile.

« Pour tout vous dire, je suis ultra privilégié de vivre de ma passion, d’être en santé et d’avoir une superbe famille que j’aime plus que tout au monde. Pourtant , malgré tout ça, je dois vous dire que parfois je suis fatigué… genre vraiment fatigué », indique-t-il d'abord

Il ajoute : « En toute transparence, je ne peux pas me plaindre d’avoir choisi de devenir entrepreneur, mais wow que c’est un parcours intense! Des hauts, des bas, une tonne d’inconnus, dix tonnes d’espoir et 200 tonnes de travail et de sacrifices! Ce soir, après une journée intense (!!!) j’avais besoin de prendre une marche et de me vider la tête. Depuis une bonne heure j’écoute de la musique… mais j’avais besoin de plus! C’est bizarre à dire, mais vous écrire me fait du bien. On dit souvent que c’est « lonely at the top », je peux vous le confirmer! Cependant, pour une raison quelconque, vous écrire c’est comme parler à un ami! J’aime l’idée de pouvoir m’exprimer sans avoir à m’expliquer par après, j’aime pouvoir dire ce que j’ai à dire et ensuite allez coller ma femme❤️ Merci à vous tous pour l’écoute et merci à Karo de toujours m’accueillir dans ses bras si réconfortant 🤩 Bonne soirée team ».

On lui envoie de l'amour!

Les gens qui le suivent sur les réseaux sociaux se sont dits heureux que l'entrepreneur s'ouvre ainsi à eux. Ils le trouvent inspirant et authentique.

Notons que Nicolas Duvernois est en couple avec Karolyne Auger. Ils ont trois enfants ensemble.