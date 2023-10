La grande famille des Dragons en deuil

Ce week-end sur les réseaux sociaux, Nicolas Duvernois a laissé savoir que le producteur de l'émission Dans l'oeil du dragon, Benoît Léger, était décédé.

C'est une grande perte pour toute l'équipe de l'émission. « Aujourd’hui est un jour bien triste », écrit l'entrepreneur. « Je l’ai rencontré pour une première fois il y a 6 ou 7 ans, quand il m’a offert de participer au show comme dragon invité, puis, l’année suivante, il m’a demandé si je voulais sauter dans l’aventure à temps plein. Au fil des années, j’ai eu la chance de travailler et surtout de découvrir un être humain passionné, généreux, gentil, drôle et tellement attachant. En coulisse, il adorait mettre de la musique, danser et rire de nos folies. Aujourd’hui je perds un ami, un collègue, une personne qui m’a fait confiance. J’ai une pensée toute spéciale pour ses proches et pour ma grande famille des Dragons en deuil ❤️. Repose en paix Benoît et merci du fond du cœur pour l’être humain exceptionnel que j’ai eu la chance de croiser dans ma vie. xx »

Christiane Germain, de son côté, a répondu à la publication de son collègue ainsi : « J’ai peine à y croire, je l’aimais tellement ❤️ ».

La dragonne Marie-Josée Richer a aussi commenté : « Rip Benoît, un être extraordinaire, rempli de douceur, toujours à l'écoute et avec une vision claire de où il va. J'ai eu des frissons quand j'ai appris la nouvelle ce matin. Pensées pour lui, sa famille et tous les gens qui l'ont côtoyés. 😔❤️ »

Benoît Léger nous a donné plusieurs autres émissions dont La Petite Séduction. Il a aussi travaillé avec de nombreux artistes québécois, dont Julie Snyder, Patrice L’Écuyer, Marc Labrèche et France Beaudoin.

Nous offrons nos sympathies à la famille du producteur et à ses collègues.