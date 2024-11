Après Chouchou, une nouvelle série télé pour Simon Boulerice

En 2022, Simon Boulerice nous faisait le cadeau de sa série Chouchou, l'histoire d'une relation interdite entre une professeure et son étudiant, qui mettait en vedette Évelyne Brochu et Lévi Doré. C'est donc avec un bonheur non dissimulé que nous accueillons la nouvelle d'un nouveau projet télévisuel pour cet auteur qu'on adore.

Il faudra toutefois être patients avant de découvrir cette proposition, qui verra le jour à l'hiver 2026 sur TV5Unis. Le tournage a commencé cette semaine, avec le réalisateur Éric Piccoli (Je voudrais qu'on m'efface).

Dans M'infiltrer dans ta vie, Simon Boulerice s'inspire d'un pan surprenant de sa vie pour nous raconter une amitié atypique et intrigante. Les rôles principaux seront portés par Félix-Antoine Bénard et Anthony Therrien. On a pu voir ce dernier dans la touchante série Les bracelets rouges. De son côté, Félix-Antoine Bénard est finaliste au prochain Gala Québec Cinéma dans la catégorie Meilleure interprétation masculine 1er rôle pour le film Vampire humaniste cherche suicidaire consentant et comme Révélation de l’année.

L'histoire va comme suit : Gaspard, un élève de 5e secondaire, se sent décalé dans sa petite ville où son tempérament artistique est ignoré au profit des prouesses sportives. Après avoir révélé son homosexualité, il vit davantage l'indifférence que l'homophobie. Il souffre de solitude et de sa rupture avec son amoureux secret, Mathieu. Lorsqu’un nouvel élève, Dave, arrive dans sa classe, Gaspard ressent une connexion immédiate avec lui. Cependant, Gaspard découvre que Dave est en réalité Thomas, un policier infiltré dans son école pour démanteler un réseau de trafiquants de drogue. Désireux de maintenir son lien avec Thomas, Gaspard s'implique dans des activités dangereuses.

Simon Boulerice indique : « Un jour, à 16 ans, j'ai tenté de devenir l'ami d'un nouvel élève de mon école, qui était en fait - à mon insu - un agent d'infiltration tentant de découvrir qui vendait de la drogue dans mon école secondaire. Vingt-cinq ans plus tard, je prends ma revanche; je parviens à m'infiltrer dans la vie de ce policier qui n'a pas voulu de mon amitié. »

L'auteur y tiendra d'ailleurs lui-même un rôle, en compagnie des comédiens Josée Deschênes, Matai Stevens, Marilou Forgues, Diego Sanchez et Marie-Evelyne Lessard.

Cette série de 8 épisodes de 24 minutes, produite par Zone 3, sera disponible sur TV5Unis à l’hiver 2026.

Prometteur, n'est-ce pas?

Voyez les premières images ci-dessous.