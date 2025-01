Après Chouchou, Lévi Doré fait un retour dans une nouvelle série

Ce mardi, dans le cadre d'un événement festif organisé pour les 5 ans de CRAVE en français, nous avons eu le bonheur de découvrir le nouveau projet du comédien Lévi Doré, qui avait brillé de mille feux dans la série Chouchou de Simon Boulerice, aux côtés d'Évelyne Brochu.

Ainsi, en 2025, nous aurons le plaisir de retrouver Lévi Doré dans une nouvelle production de Passez Go pour CRAVE, une histoire qui lui permettra à nouveau de jouer l'amour.

Dans Ils vécurent heureux, une création de Catherine Brunet, Audrey Béland, Guillaume Girard et Juliette Gosselin, il sera question de reconstruire l'amour.

Plus précisément, le jour de leur mariage, du haut de leurs 25 ans, Emma et Léo croient avoir tout compris sur l’amour et l’engagement. Mais leur amour peut-il survivre au désir de bousculer les conventions ? À travers leur parcours, mais aussi celui de leurs amis qui entretiennent tous un rapport différent aux relations amoureuses, chaque personnage cherche à atteindre le bonheur en déconstruisant les codes de l’hétéronormativité… au risque de perdre pied.

Lévi Doré interprètera Léo, tandis que la comédienne qui interprètera Emma n'a pas encore été annoncée. Sandra Coppola et Juliette Gosselin réaliseront le projet.

« C'est une série sur la modernité de l'amour », explique le comédien. « C'est vraiment un jeune couple qui veut se marier, qui se marie en fait, mais ils veulent faire les choses différemment. Ils veulent être spéciaux, mais ils se rendent bien compte qu'au final, c'est moins évident que ça en a l'air. Je retrouve Passez Go, qui est la même boîte de production que quand j'ai fait Chouchou. Je n'ai même pas hésité, j'ai sauté dans le projet. »

Dans les dernières années, après Chouchou, le talentueux comédien s'est consacré à ses études, comme il nous le confirme : « J'étais à l'école, j'ai fini à l'UQAM en cinéma. J'aimerais me rediriger un peu derrière la caméra, mais garder un pas en avance. L'objectif serait de commencer à faire des projets en arrière. »

La série Ils vécurent heureux sera présentée en primeur sur CRAVE en 2025.

Découvrez ci-dessous nos photos des festivités entourant les 5 ans de Crave, où nous avons rencontré plusieurs artistes.