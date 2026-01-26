Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

Après Big Brother Célébrités, des retrouvailles émotives pour Émily Bégin

Des larmes ont été versées.

Les retrouvailles de Star Académie 2003 au Pacini!
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Alors qu'elle était dans la maison de Big Brother Célébrités, la chanteuse et comédienne Émily Bégin s'est souvent adressée à son fils, par le biais de la caméra. La fière maman espérait ne pas décevoir son fiston, ce qu'elle a indiqué à plusieurs reprises pendant son parcours semé d'embûches dans le jeu. Au lendemain de son éviction, nous avons voulu savoir comment s'étaient déroulées ses retrouvailles avec celui qui lui a donné de la force pendant son confinement télévisuel.

Émily nous raconte : « Il était très impliqué, il a vraiment tout écouté, puis il était bien fâché quand j'ai été sur le bloc, il ne comprenait pas pourquoi », nous explique-t-elle d'emblée. « Tu sais, il savait que je m'en allais faire ce show-là, puis qu'on n'allait pas se parler ni se voir. Tu sais, c'est déjà difficile pour un enfant, j'imagine, même s'il était hyper bien entouré avec son papa, avec la grande sœur, les grands-parents et tout ça. »

Elle poursuit : « Hier, on lui a comme fait une surprise. On ne lui a pas dit du tout. Moi, je suis sortie mercredi. Puis quand j'ai parlé à mon chum, je lui ai dit "Tu sais, on ne lui en parle pas parce qu'il y avait une fin de semaine de ski d'organisée et tout ça. Puis je lui ai dit qu'il viendrait me rejoindre dimanche à l'hôtel et qu'on regarderait le show ensemble. Son père lui a dit "on va aller porter tes frères à Montréal, puis après ça, on va rester en ville. Puis on va se faire une soirée à l'hôtel, nous deux et tout ça". Il ne se doutait de rien. »

La surprise fut donc totale pour le petit bonhomme : « Ça fait que quand il m'a vu, quand j'ai ouvert la porte de la chambre d'hôtel, son regard valait... Mon Dieu, ça m'a pognée au coeur là. On s'est pris, je ne me souviens pas, la dernière fois qu'il m'a serrée fort comme ça pendant longtemps. On s'est mis à pleurer, les deux, parce que c'est comme des super belles retrouvailles. C'est spécial pour lui et pour moi de ne pas le voir pendant deux semaines. Je n'ai jamais vécu ça. »

Nous leur souhaitons de beaux moments en famille pour la suite des choses.

Voyez une photo du petit Théodore ci-dessous.

En outre, Émily nous a confié déjà travailler sur un nouveau projet musical avec son équipe, qu'elle a particulièrement hâte de nous présenter.

On la retrouvera également dans la 2e saison de la série FEM, qui sera diffusée au printemps.

Big Brother Célébrités se poursuit du dimanche au jeudi sur les ondes de Noovo.

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.5 - 2ca42e33