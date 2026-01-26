Après Big Brother Célébrités, des retrouvailles émotives pour Émily Bégin

Alors qu'elle était dans la maison de Big Brother Célébrités, la chanteuse et comédienne Émily Bégin s'est souvent adressée à son fils, par le biais de la caméra. La fière maman espérait ne pas décevoir son fiston, ce qu'elle a indiqué à plusieurs reprises pendant son parcours semé d'embûches dans le jeu. Au lendemain de son éviction, nous avons voulu savoir comment s'étaient déroulées ses retrouvailles avec celui qui lui a donné de la force pendant son confinement télévisuel.

Émily nous raconte : « Il était très impliqué, il a vraiment tout écouté, puis il était bien fâché quand j'ai été sur le bloc, il ne comprenait pas pourquoi », nous explique-t-elle d'emblée. « Tu sais, il savait que je m'en allais faire ce show-là, puis qu'on n'allait pas se parler ni se voir. Tu sais, c'est déjà difficile pour un enfant, j'imagine, même s'il était hyper bien entouré avec son papa, avec la grande sœur, les grands-parents et tout ça. »

Elle poursuit : « Hier, on lui a comme fait une surprise. On ne lui a pas dit du tout. Moi, je suis sortie mercredi. Puis quand j'ai parlé à mon chum, je lui ai dit "Tu sais, on ne lui en parle pas parce qu'il y avait une fin de semaine de ski d'organisée et tout ça. Puis je lui ai dit qu'il viendrait me rejoindre dimanche à l'hôtel et qu'on regarderait le show ensemble. Son père lui a dit "on va aller porter tes frères à Montréal, puis après ça, on va rester en ville. Puis on va se faire une soirée à l'hôtel, nous deux et tout ça". Il ne se doutait de rien. »

La surprise fut donc totale pour le petit bonhomme : « Ça fait que quand il m'a vu, quand j'ai ouvert la porte de la chambre d'hôtel, son regard valait... Mon Dieu, ça m'a pognée au coeur là. On s'est pris, je ne me souviens pas, la dernière fois qu'il m'a serrée fort comme ça pendant longtemps. On s'est mis à pleurer, les deux, parce que c'est comme des super belles retrouvailles. C'est spécial pour lui et pour moi de ne pas le voir pendant deux semaines. Je n'ai jamais vécu ça. »

En outre, Émily nous a confié déjà travailler sur un nouveau projet musical avec son équipe, qu'elle a particulièrement hâte de nous présenter.

On la retrouvera également dans la 2e saison de la série FEM, qui sera diffusée au printemps.

