Antoine Diamond de retour dans STAT : Va-t-il commettre une grave erreur?

Aux dernières nouvelles, Antoine Diamond avait, lui aussi, remis sa démission de l'hôpital Saint-Vincent à la fin de la saison dernière de STAT. Depuis, les téléspectateurs n'ont pas eu de nouvelle du psychiatre, joué par l'excellent Jean-Philippe Perras.

C'est mardi prochain que les adeptes de la série pourront officiellement renouer avec lui, tandis qu'il se retrouve dans une situation particulièrement étrange. Commet-il une grave erreur?

Ce mardi, Emmanuelle St-Cyr (Suzanne Clément) allait le rejoindre dans un endroit loin de l'hôpital, pour une rencontre qu'on espérait amoureuse. Leurs visages méfiants ont eu tôt fait de nous faire croire le contraire.

En effet, dès la semaine prochaine, vous comprendrez qu'Antoine s'est placé dans une situation très délicate, en aidant une jeune femme recherchée pour un crime. Celle-ci, jouée par la comédienne Zeneb Blanchet (voir sa photo ici), sera aidée par Emmanuelle, qui ne semble pas particulièrement en accord avec la situation.

Alors qu'on espérait le début d'une amourette entre Emmanuelle et Antoine, ce qui n'est évidemment pas exclu encore, l'autrice Marie-Andrée Labbé nous entraîne complètement ailleurs avec une intrigue inédite. Celle-ci nous permettra en outre de côtoyer Antoine Diamond à l'extérieur des murs de l'hôpital, notamment dans son rôle de médecin de rue. Nous avons très hâte de voir tout cela! Et vous?

Voici ce que Jean-Philippe Perras nous avait confié à propos de l'intrigue de son personnage cette saison dans STAT.

STAT se poursuit les mardis à 20 h sur les ondes de Radio-Canada. Un épisode est déposé chaque semaine en primeur sur l'Extra d'ICI Tou.tv.