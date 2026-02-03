Antigang : Que contient la boîte ensanglantée envoyée à Denys Marchand?

Lundi, dans Antigang, Denys Marchand (Sébastien Ricard) a reçu une mystérieuse boîte à sa résidence qui lui était adressée.

La personne venue porter le paquet avait déjà déserté quand sa fille a réceptionné le colis à la porte d'entrée.

Inquiet par ce qu'elle pourrait contenir, le leader des Death Shadows a amené la boîte à l'extérieur et l'a ouverte avec un ustensile à barbecue.

Nous n'avons pas vu ce que contenait la boîte, mais les rebords étaient recouverts de sang.

Les téléspectateurs sont assez unanimes : ils pensent que le colis contient une tête.

Par contre, le public ne s'entend pas sur le propriétaire de ladite tête. Les hypothèses les plus populaires sont : celle de Miranda (Mollie Fillion), celle de l'homme de main de Marchand (Karl Farah), celle de Bénédicte (Catherine St-Laurent) ou même celle de Fanny (Léane Labrèche-Dor).

Comme la bande-annonce de la semaine nous présente cette dernière demandant le divorce à son mari, on peut déjà exclure cette théorie.

Bien que l'option de la tête soit la plus populaire (et la seule), on peut quand même s'imaginer qu'il peut s'agir d'une autre partie du corps ou bien simplement un avertissement. Un animal mort?

Chose certaine, nous sommes tous très intrigués! Vivement mardi pour connaître la suite et découvrir la vérité.

Antigang est diffusée du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes d'ICI Télé.

À noter que la quotidienne restera en ondes pendant les Jeux olympiques.