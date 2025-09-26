Antigang : Léane Labrèche-Dor épate dans une scène mémorable

Jeudi soir, dans Antigang, nous avons assisté à l’une des meilleures scènes depuis le début de la saison.

Encore une fois, c'est à Léane Labrèche-Dor qu’on doit les honneurs, alors qu'elle a livré un dialogue formidable avec une personne au bout du fil.

Le pauvre Xavier, propriétaire du bar de danseuses le Quicky, a reçu des ordres de l'intempestive coiffeuse qui a défendu son amie et cliente, victime des goons de son mari après qu'elle lui ait révélé des informations sensibles.

« Xavier, je te jure que si j'apprends qu'elle est encore au Quicky, je rentre dans la place et je casse tout ce que tu as de verres dans ton bar. C'est-tu clair ça? J'me suis-tu bien fait comprendre Xavier?! Je vais le répéter juste pour qu'on soit sûr Xavier. Je vais répéter. Rebecca, elle retourne là à soir et la botoxée, tu me l'envoies à Frobisher Bay. Ok? Est-ce que c'est clair? »

Impossible de ne pas être ébahis par le travail irréprochable de Léane, qui a réussi, en peu de temps, à construire un personnage à la fois drôle, sensible, fort et plutôt crédible, malgré son exubérance.

Sur les réseaux sociaux, le public est tout aussi épaté par la performance de la comédienne.

« La meilleure comédienne de cette émission ♥️ »

« À quelle heure qu’est le show ? La !!!! 🔥 »

« Leanne est parfaite 👌👌👌 »

« La meilleure 🤩quel talent wow 🤩 »

« La meilleure scène jusqu’à maintenant »

« C'était du bonbon comme scène »

« J’adore cette femme ! Elle a de qui retenir ! »

« Elle est vraiment excellente dans ce rôle! Ma préférée dans cette émission! »

On peut s'attendre à ce que Denis Marchand n'apprécie pas beaucoup que sa femme se mette le nez dans ses entreprises. À voir jusqu'où Fanny tient tête à son mari...

