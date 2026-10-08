Antigang : Le public pense avoir compris pourquoi Léonie aurait parlé à Paco

À la toute fin de l'épisode de mercredi d'Antigang, Philippe (Irdens Exantus) étudiait la liste des personnes avec qui Paco (Samian) était entré en contact via son numéro de téléphone de Madawasne et a découvert que Léonie (Shanti Corbeil-Gauvreau), la fille de Tommy (Fabien Cloutier), était du nombre.

Alors que plusieurs téléspectateurs s'étonnent de cette nouvelle, d'autres pensent avoir très bien compris pourquoi Léonie et Paco auraient échangé un appel.

« Je crois que le cell que Paco a donné à Cédric est enregistré au nom de Paco et Noah a utilisé le cell de Léonie pour l'appeler. »

« Parce que Noah emprunte le cell de Léonie! Sa mère lui a demandé après le mariage de ne pas se servir du sien au cas qu’il y aurait de l’écoute!!! »

Il est, effectivement, fort probable que ce soit Noah (Philippe Scrive) qui ait parlé avec Paco (ou à son frère Cédric (Samuel Gauthier) via le numéro de Paco) plutôt que Léonie.

Dans l'épisode de mercredi, Léonie explique à Mathilde (Catherine Trudeau) qu'elle a prêté son cellulaire à son conjoint et qu'elle ne lui a pas dit que l'appareil enregistrait les appels audio. Est-ce qu'on peut donc penser que l'appel qui lie Léonie à Paco aurait, lui aussi, été enregistré?

Nous en saurons davantage jeudi, mais chose certaine, le public s'inquiète beaucoup pour Noah, qui ne semble pas être dans son assiette du tout. Et, comme la productrice Fabienne Larouche a mis en garde les téléspectateurs récemment (à lire ici), les téléspectateurs envisagent déjà le pire.

Antigang se poursuit du lundi au jeudi à 19h sur les ondes d'ICI Télé.