Antigang : Denys Marchand l'a-t-il échappé belle?

Jeudi, à la toute fin de l'épisode d'Antigang, Denys Marchand (Sébastien Ricard) et sa femme Fanny (Léane Labrèche-Dor) ont été victimes d'une tentative d'assassinat de la part de deux individus cagoulés.

Comme les membres de la brigade Antigang avaient averti le leader des Death Shadows qu'il y avait un contrat sur sa tête la journée même, bien des fans sont convaincus que le criminel portait une veste pare-balle.

Il serait bien surprenant que le bandit quitte la série puisqu'il s'agit d'un des personnages préférés des téléspectateurs. D'ailleurs, dans le résumé de l'épisode de lundi prochain, on apprend que « Denys Marchand dresse l’inventaire de ses ennemis potentiels en compagnie de Gabriel Goulet ». Ainsi, il a survécu à l'attentat, mais qui pourrait bien être derrière celle-ci?

Certains fans ont pensé que la police pourrait avoir orchestré le tout pour « lui faire peur et qu'il pense qu'il y a vraiment un contrat sur sa tête », par contre, on doute fort de cette hypothèse. On pencherait plutôt du côté des Irlandais ou des Italiens. Nous n'avons toujours pas rencontré les membres de la pègre italienne, mais on nous promet qu'ils débarqueront cette saison. La famille Gambini trônera au sommet de cette puissante mafia.

Chose certaine, cette attaque envers le chef des Death Shadows viendra certainement ébranler l'ordre de la rue. L'Antigang risque de ne pas manquer d'ouvrage!

À suivre du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes d'ICI Télé.

À noter que plusieurs téléspectateurs ont eu le même problème technique jeudi soir. L'émission n'a pas été enregistrée, autant pour les clients de Bell que de Vidéotron. L'épisode est heureusement disponible en rattrapage sur ICI.tou.tv ainsi que sur Illico.

