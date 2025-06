Annick des Traîtres a reçu les conseils d'une personnalité bien connue avant son aventure

Ce lundi, les téléspectateurs ont pu assister, avec curiosité, au dernier épisode de la deuxième saison des Traîtres, consacré à la réunion des 22 participants. Nous avons eu droit à plusieurs échanges enflammés, sur les stratégies employées pendant la saison pour avancer dans le jeu. En ce sens, Audrey et Annick ont été les cibles les plus populaires.

La semaine d'avant, la pétillante Annick nous confiait justement, en entrevue, que des tensions demeuraient encore entre certains joueurs de la deuxième saison. Les images présentées hier en témoignaient!

La finaliste, qui a passé à un cheveu de remporter la joute pour finalement l'échapper aux mains d'Audrey et Kaven, nous avait aussi confié qu'elle avait reçu les précieux conseils d'une personnalité bien connue avant de se lancer dans cette aventure.

De qui s'agit-il? De nulle autre que l'experte en accompagnement relationnel, Louise Sigouin, qu'on peut voir actuellement dans Si on s'aimait célébrités!

« Les traîtres... Ça a été ma plus grande école », nous lance-t-elle en entrevue.

« Je ne suis plus la même personne depuis que j'ai fait Les traîtres. Tu sais, moi, ma psy, c'est Louise Sigouin, j'aime tellement ça dire que c'est elle! Elle, elle capote ben raide parce que j'ai fait un 360 depuis Les traîtres », poursuit-elle.

Elle nous explique : « Avant de rentrer dans Les traîtres, t'as quand même un test psychologique à faire, d'une heure et demie. Ils veulent juste être certains que tu vas être correct, et blablabla. La psy, elle m'avait dit, "ç'a l'air de rien, mais il va y avoir beaucoup de blessures qui vont remonter et des trucs comme ça, parce que t'es toujours dans un climat de trahison". C'est exactement ce qui s'est passé. Moi, mes blessures de trahison, ça a comme pris toute la place. J'ai compris après. J'ai vraiment compris comment j'étais dans la vie face à la trahison et faire confiance. »

La joueuse nous confirme que c'est cette blessure de trahison qui l'a d'ailleurs poussée à évincer sa complice traître, Marilyne : « Cette blessure de trahison là, c'est que j'ai tout le temps peur de me faire trahir, ça fait que j'ai trahi avant! J'ai eu un moment où j'aurais pu dire à Marilyne, t'sais, hey, j'aurais pu ne pas saboter le truc... J'ai préféré la sortir à la table ronde avant qu'elle me sorte. »

« Depuis Les traîtres, je dois t'avouer que je suis beaucoup plus vulnérable dans ma façon de me présenter. Comme dirait Louise, là, je me présente d'une façon différente. Je dis plus mes peurs, j'essaie de ne plus saboter les trucs. »

On reconnaît bien là la perspicacité de Louise Sigouin, qui nous offre chaque semaine matière à réflexion dans le contexte ludique de Si on s'aimait célébrités.

Bonne nouvelle, Les Traîtres seront de retour pour une troisième saison, l'année prochaine. Nous sommes déjà impatients de découvrir ce que cette prochaine saison nous réserve.

En contrepartie, la première saison de Si on s'aimait célébrités se poursuit, les lundis à 20 h, sur les ondes de TVA et TVA+.