Anne-Elisabeth Bossé comme coanimatrice invitée à Tout le monde en parle?

Dimanche, la comédienne Anne-Elisabeth Bossé était en visite sur le plateau de Tout le monde en parle afin de présenter la nouvelle série qu'elle a écrite avec ses amies Suzie Bouchard et Pascale Renaud-Hébert, Gâtées pourries.

Si elle a été drôle et pertinente dans sa propre entrevue, ses différentes interventions et réactions dans les autres blocs de la soirée nous ont amenés à croire que l'actrice serait une candidate idéale pour le poste de coanimatrice à Tout le monde en parle.

Mordante, réfléchie et empathique, Anne-Elisabeth s'est illustrée de façon remarquable. Elle a notamment réussi à détendre l'atmosphère lors de sujets plus lourds, comme le scandale de SAAQclic. Alors que les deux journalistes Marie-Michèle Sioui et Nicolas Lachance parlaient des déboires d'Éric Caire, elle a lancé : « Est-ce que ça se peut que les mails soient arrivés dans ses spams? Non, mais ça arrive des fois, c'est vrai. J'ai eu l'air assez folle! »

Lors de la visite de Manon et Raymond Bissonnette, les parents d'Alexandre Bissonnette, l'auteur de l’attentat au Centre culturel islamique de Québec, le public a remarqué qu'elle était attentive et compatissait à leur épreuve, même si elle n'a pas pris la parole.

Puis, aux côtés de son ami (et ancien coloc) François Arnaud, elle était tout sourire et joueuse. Leur complicité était enviable. Cette entrevue, qui aurait pu être assez générique, est devenue plus personnelle et amusante.

Si dans cette saison de Tout le monde en parle, il y a moins de mouvements au niveau des coanimateurs - c’est généralement un jeu de ping-pong entre MC Gilles, Kim Lévesque-Lizotte et Jean-Sébastien Girard -, on espère voir de nouveaux visages de temps à autre, comme la saison dernière. Chaque coanimateur apporte une énergie différente et celle-ci teinte l'émission et son contenu. Des visions et des personnalités diverses ne peuvent que contribuer à la pertinence de Tout le monde en parle.

Ceci étant dit, on pense qu'Anne-Elisabeth Bossé serait la parfaite partenaire de Guy A. Lepage le temps d'une soirée, ou plus. Reste à savoir si elle est intéressée par le poste...

