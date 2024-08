Anne Bisson, animatrice de Coup de foudre, brille sur un tapis rouge

Cette semaine, beaucoup d’artistes ayant joué, au fil des ans, dans Starmania ont pris part à la première médiatique de la nouvelle mouture de l'opéra rock à la Place Bell à Laval.

Parmi ceux-ci, on retrouvait Anne Bisson, qui a eu la chance, à une certaine époque, d'interpréter le personnage de Cristal dans l'oeuvre de Luc Plamondon et Michel Berger.

En plus d'être chanteuse, Anne Bisson était également une animatrice. Les téléspectateurs québécois la connaissent principalement pour son travail sur l'émission Coup de foudre, diffusée à Télévision Quatre-Saisons à la fin des années 80.

Voyez la photo de l'artiste ci-dessous.

Parmi les autres personnalités que nous n'avions pas vues depuis un moment et qui ont assisté à Starmania mercredi, on note le chanteur Marc Gabriel, connu pour ses succès populaires « Indigène », « Karianne » et « Jérusalem ». Voyez notre photo de son passage sur le tapis rouge ici.

Nous vous invitons à lire notre critique de Starmania ici.