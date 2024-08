Le chanteur Marc Gabriel fait une rare apparition publique (photo)

Le chanteur Marc Gabriel s'est fait connaître au Québec au début des années 90.

Plusieurs se rappelleront de certains succès populaires, comme « Indigène », « Karianne » et « Jérusalem ». En 1990, il a été nommé à l'ADISQ pour Révélation de l'année et en 1991, pour Interprète masculin de l'année et Microsillon de l'année - pop/rock.

Marc Gabriel foulait mercredi soir le tapis rouge de la première médiatique de la nouvelle mouture de Starmania à la Place Bell à Laval. Il était présent puisqu'il a fait partie de la mouture de l'opéra-rock de Luc Plamondon et Michel Berger en 1986. Il était la voix du narrateur Roger Roger.

Voyez une photo de son passage sur le tapis rouge ci-dessous.

Il n'était pas le seul interprète de l'époque à avoir assisté à la représentation du 7 août. Marie Carmen, Isabelle Boulay et Patsy Gallant ont aussi, notamment, foulé le tapis rouge. Voyez-les dans la galerie complète de l'évènement au bas de l'article.

