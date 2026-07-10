Anglesh Major aborde la prochaine saison de STAT : « Ça va être de plus en plus dérangeant »

Croisé sur le tapis rouge de la première du spectacle Le Comte de Monte-Cristo cette semaine, le comédien Anglesh Major a bien voulu nous donner ses impressions sur ce qui attend les téléspectateurs dans la série STAT à compter de cet automne.

On se souviendra que, la saison dernière, le personnage du docteur Marc-Olivier Morin a quitté l'hôpital Saint-Vincent après un conflit non résolu, avant de faire son retour comme nouveau directeur de l'urgence de deux hôpitaux fusionnés. Une situation qui a causé bien des remous auprès de ses collègues de travail, notamment avec Emmanuelle St-Cyr (Suzanne Clément).

Au sujet de la prochaine saison, le comédien nous dit : « Ça va être de plus en plus dérangeant. Quand je dis dérangeant, c'est qu'il y a des cas qui s'en viennent qui sont assez particuliers. »

Déjà, l'autrice Marie-Andrée Labbé nous avait offert, dans la plus récente saison, des cas très dérangeants, notamment celui de cette fille qui a cuisiné le corps de sa mère décédée, contractant au passage la maladie de la vache folle. Cette histoire se poursuivra d'ailleurs l'automne prochain.

Il ajoute : « Tous les personnages évoluent d'une manière qu'on ne s'attend pas. J'ai des gros punchs, mais je ne peux rien dire. Il y a des gros, gros, gros punchs. »

Concernant son personnage, il nous confie : « Là, on le découvre dans un autre niveau d'énergie, mettons. Tu sais, il ose prendre un peu plus sa place, confronter Emmanuelle, lui dire ses quatre vérités. Il est un peu plus là-dedans et ça ne fait pas l'unanimité. »

Nous avons très hâte de découvrir le résultat, en septembre, sur les ondes de Radio-Canada.

Notons que dans cet événement, Anglesh Major était accompagné de sa nouvelle amoureuse. Voyez-les en photo ici.

Nous apprenions aussi, récemment, que le comédien fera partie d'une nouvelle série qui sera présentée à Télé-Québec. Les détails sur ce projet ici.