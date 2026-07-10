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Un nouveau projet télé pour Anglesh Major de STAT

Une série très prometteuse!

STAT
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Télé-Québec a annoncé cette semaine l'arrivée d'une nouvelle série sur ses ondes à l'automne prochain, intitulée Géants.

La comédie dramatique viendra enrichir une discussion entamée il y a bientôt 10 ans.

À l'ère post-#MoiAussi, cinq jeunes femmes dans la vingtaine tentent tant bien que mal de faire entendre leur voix. Elles naviguent dans ce monde où les microagressions sont monnaie courante. Portées par un mélange de rage, de lucidité et quelques verres de trop, elles décident d'agir... à leur manière.  

Les comédiennes Mounia Zahzam, Juliette Gariépy, Lyna Khellef, Laurie Babin et Zeneb Blanchet camperont les rôles principaux.

Elles seront accompagnées à l'écran, entre autres, par Anglesh Major, qu'on a connu et appris à aimer dans STAT.

David Savard, Joey Scarpellino, Madeleine Péloquin et Zoé Duval feront également partie de la distribution.

Miquela Houle et Vanessa Gauvin-Brodeur ont créé et réalisent la série. Alexia Roc fait aussi partie des créatrices de la fiction courte, en tournage depuis la fin mai.

Géants arrive à Télé-Québec cet automne.

Mentionné dans cet article

Photo de Anglesh Major
Anglesh Major

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