André Robitaille nous promet un épisode haut en couleur des Enfants de la télé avec Stéphane Rousseau

Croisé sur le tapis rouge du Gala des Gémeaux 2023, où il était on nomination pour deux de ses grandes entrevues (Béatrice Picard et Antonine Maillet), André Robitaille a bien voulu nous donner quelques informations quant aux moments surprenants que nous verrons cette saison aux Enfants de la télé.

D'emblée, le sympathique animateur a évoqué l'épisode qui sera diffusé ce mercredi à 20 h sur ICI Télé, rendant hommage à la carrière importante de Stéphane Rousseau.

« Attend de voir mercredi, on a Stéphane Rousseau », lance-t-il.

« On a fait une émission spéciale avec et sur Stéphane, à propos de Stéphane. C'est un petit peu malade comment ça a éclaté. À la manière de Stéphane, ça courait partout, ça sautait partout, mais il y avait beaucoup d'émotions aussi. Il y avait quelque chose de très posé par moment, de Steph, mais sa carrière est tellement large, autant en France qu'ici, c'est un gars charmant, donc il attire et réunit beaucoup de monde. »

Découvrez tous les invités de cet épisode spécial ici.

Il ajoute : « Mercredi, pour vrai, c'est une de nos émissions spéciales où on a touché à la cible tout le temps. J'attirerais votre attention là! »

Voilà donc un épisode que nous ne manquerons pas, d'autant plus que Stéphane Rousseau interprète l'un de nos personnages préférés à la télé, dans STAT.

Voyez ci-dessous des photos de cet épisode à venir.

Notons que la semaine dernière, André Robitaille et Mélanie Maynard recevaient, pour la première de la 14e saison, Charles Lafortune, Élyse Marquis et Kevin Raphaël. Élyse Marquis a craqué pendant le tournage et il y a même eu coupure au montage. Les détails à ce sujet sont ici.