Élyse Marquis craque aux Enfants de la télé

La comédienne Élyse Marquis était de passage sur le plateau des Enfants de la télé pour la première de la 14e saison, mercredi.

Celle-ci s'est surprise à être happée par l'émotion lorsque des images d'elle à l'époque de la comédie musicale Demain matin, Montréal m'attend, au milieu des années 1990, ont été présentées sur l'écran géant.

Lorsque l'animateur André Robitaille lui a dit qu'il y avait, selon lui, un « avant » et un « après » sa participation à cette production de Michel Tremblay et François Dompierre, la comédienne n'a pu retenir des larmes. Il y a même eu une coupure dans le montage.

« Il y a eu un avant et un après, parce qu'avant, je faisais plus des trucs jeunesse, que j'adorais, [...] et là, tout à coup , Denise Filiatrault est arrivée avec cette proposition-là, et non seulement ç'a m'a apporté un nouveau contrat, [ça m'a transformée] à l'intérieur de moi. Ça m'a donné une confiance. Je pensais que je ne serais jamais capable de faire ça. »

Elle indique avoir été touchée autant par ces archives parce que ce moment a été charnière dans sa vie, oui, mais aussi parce que sa fille, Alice Déry, travaille très fort actuellement pour percer dans le monde des comédies musicales.

Notons que Stéphane Rousseau, qui aura droit à son spécial Tête d'affiche la semaine prochaine, a aussi avoué qu'il avait fondu en larmes lors de sa visite dans les studios des Enfants de la télé. Tous les détails ici.